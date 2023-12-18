Праздничный салат с хурмой, хамоном и сырными шариками: рецепт с ТикТок, который стоит сохранить

18 декабря 2023, 07:58
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Источник:

ТикТок foodblog_karina

Среди праздничных блюд особое место занимает салат. Вариант с хурмой и хамоном поражает элегантностью и неповторимым сочетанием вкусов.

На улице чувствуется аромат мандаринов, на улицах светятся огни новогодних лампочек, и каждый день пахнет праздником. Все это указывает на то, что приходит время готовиться к праздникам. Нужно выбирать блюда, которые не только обладают исключительным вкусом, но и способны создавать непревзойденную праздничную атмосферу.

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Рецепт салата с хамоном и хурмой

  • Время: 20
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 90 грамм микса зелени;
– 100 грамм хамона;
– 1 хурма;
– 70 грамм сливочного сыра;
– 50 грамм сметаны;
– пармезан по вкусу;
– 30 грамм измельченных орехов;
– 2 столовые ложки масла;
– 1 чайная ложка меда;
– 1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление:

  1. На красивую тарелку выложите зелень (делайте это по кругу, чтобы получился венчик; для удобства в центр положите что-нибудь круглое).
  2. Хурму очистите. Нарежьте ломтиками и поместите на тарелку.
  3. На хурму выложите хамон.
  4. Для сырных шариков: соедините сыр и сметану. Сформулируйте шарики и выложите по кругу.
  5. Смешайте масло, лимонный сок и мед, излюбленные специи и полейте этим соусом салат.
  6. Сверху посыпьте пармезаном.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська