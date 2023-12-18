Праздничный салат с хурмой, хамоном и сырными шариками: рецепт с ТикТок, который стоит сохранить
18 декабря 2023, 07:58Читати новину українською
Источник:ТикТок foodblog_karina
Среди праздничных блюд особое место занимает салат. Вариант с хурмой и хамоном поражает элегантностью и неповторимым сочетанием вкусов.
На улице чувствуется аромат мандаринов, на улицах светятся огни новогодних лампочек, и каждый день пахнет праздником. Все это указывает на то, что приходит время готовиться к праздникам. Нужно выбирать блюда, которые не только обладают исключительным вкусом, но и способны создавать непревзойденную праздничную атмосферу.
Интересно Крученики с грибами в сливочном соусе – блюдо, которое захочется приготовить на праздники.
Рецепт салата с хамоном и хурмой
- Время: 20
- Порций: 4
– 90 грамм микса зелени;
– 100 грамм хамона;
– 1 хурма;
– 70 грамм сливочного сыра;
– 50 грамм сметаны;
– пармезан по вкусу;
– 30 грамм измельченных орехов;
– 2 столовые ложки масла;
– 1 чайная ложка меда;
– 1 столовая ложка лимонного сока.
Приготовление:
- На красивую тарелку выложите зелень (делайте это по кругу, чтобы получился венчик; для удобства в центр положите что-нибудь круглое).
- Хурму очистите. Нарежьте ломтиками и поместите на тарелку.
- На хурму выложите хамон.
- Для сырных шариков: соедините сыр и сметану. Сформулируйте шарики и выложите по кругу.
- Смешайте масло, лимонный сок и мед, излюбленные специи и полейте этим соусом салат.
- Сверху посыпьте пармезаном.