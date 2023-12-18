На улице чувствуется аромат мандаринов, на улицах светятся огни новогодних лампочек, и каждый день пахнет праздником. Все это указывает на то, что приходит время готовиться к праздникам. Нужно выбирать блюда, которые не только обладают исключительным вкусом, но и способны создавать непревзойденную праздничную атмосферу.

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Рецепт салата с хамоном и хурмой

Время : 20

: 20 Порций: 4

Ингредиенты:

– 90 грамм микса зелени;

– 100 грамм хамона;

– 1 хурма;

– 70 грамм сливочного сыра;

– 50 грамм сметаны;

– пармезан по вкусу;

– 30 грамм измельченных орехов;

– 2 столовые ложки масла;

– 1 чайная ложка меда;

– 1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление:

На красивую тарелку выложите зелень (делайте это по кругу, чтобы получился венчик; для удобства в центр положите что-нибудь круглое). Хурму очистите. Нарежьте ломтиками и поместите на тарелку. На хурму выложите хамон. Для сырных шариков: соедините сыр и сметану. Сформулируйте шарики и выложите по кругу. Смешайте масло, лимонный сок и мед, излюбленные специи и полейте этим соусом салат. Сверху посыпьте пармезаном.

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