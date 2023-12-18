На улице чувствуется аромат мандаринов, на улицах светятся огни новогодних лампочек, и каждый день пахнет праздником. Все это указывает на то, что приходит время готовиться к праздникам. Нужно выбирать блюда, которые не только обладают исключительным вкусом, но и способны создавать непревзойденную праздничную атмосферу.

Интересно Крученики с грибами в сливочном соусе – блюдо, которое захочется приготовить на праздники.

Рецепт салата с хамоном и хурмой

  • Время: 20
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. На красивую тарелку выложите зелень (делайте это по кругу, чтобы получился венчик; для удобства в центр положите что-нибудь круглое).
  2. Хурму очистите. Нарежьте ломтиками и поместите на тарелку.
  3. На хурму выложите хамон.
  4. Для сырных шариков: соедините сыр и сметану. Сформулируйте шарики и выложите по кругу.
  5. Смешайте масло, лимонный сок и мед, излюбленные специи и полейте этим соусом салат.
  6. Сверху посыпьте пармезаном.