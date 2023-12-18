На улице чувствуется аромат мандаринов, на улицах светятся огни новогодних лампочек, и каждый день пахнет праздником. Все это указывает на то, что приходит время готовиться к праздникам. Нужно выбирать блюда, которые не только обладают исключительным вкусом, но и способны создавать непревзойденную праздничную атмосферу.
Интересно Крученики с грибами в сливочном соусе – блюдо, которое захочется приготовить на праздники.
Рецепт салата с хамоном и хурмой
- Время: 20
- Порций: 4
Приготовление:
- На красивую тарелку выложите зелень (делайте это по кругу, чтобы получился венчик; для удобства в центр положите что-нибудь круглое).
- Хурму очистите. Нарежьте ломтиками и поместите на тарелку.
- На хурму выложите хамон.
- Для сырных шариков: соедините сыр и сметану. Сформулируйте шарики и выложите по кругу.
- Смешайте масло, лимонный сок и мед, излюбленные специи и полейте этим соусом салат.
- Сверху посыпьте пармезаном.