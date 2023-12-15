Для того чтобы удивить родных таким привычным блюдом как маринованная сельдь, следует хорошо подумать над ингредиентами. Сельдь, маринованная в лимонном соке, получается нежной, кислой и необычайно ароматной благодаря добавленным специям. А готовится он очень просто!

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Рецепт маринованной сельди

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Такая рыбка будет точно смаковать / Фото с сайта Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

– 8 филе сельди;

– 2 лимона;

– 1 столовая ложка коричневого сахара или меда;

– 1 красная луковица;

– 1 перец чили;

– половина чайной ложки карри;

– 100 миллилитров подсолнечного масла;

– 1 зубчик чеснока.

Приготовление:

Филе сельди замочите в холодной воде на 4 часа, за это время приготовьте маринад. Лимонный сок смешайте с сахаром или медом, добавьте карри, перец чили, растительное масло, измельченный чеснок и кубики лука. Отставьте в холодильник на 2 часа. Филе сельди извлеките из воды и обсушите на бумажных полотенцах, опустите в маринад, оставьте в холодильнике на 24 часа. Иногда помешивайте рыбу в маринаде.

Как вкусно замариновать сельдь

Прежде всего следует приобрести качественную рыбу. Выбирайте сельдь, которая выглядит свежей и имеет яркий цвет. Кожа должна быть глянцевой, без сухости или тусклости. Она должна быть цельной, без повреждений или потресканий. Сельдь должна иметь приятный морской запах.

Чем дольше сельдь мариновалась, тем насыщеннее будет вкус. Обычно рекомендуется оставить его в маринаде по крайней мере на 24 часа, но вы можете экспериментировать со временем в соответствии со своим вкусом.

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