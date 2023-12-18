Надворі відчувається аромат мандаринів, на вулицях світяться вогні новорічних лампочок, і кожен день пахне святом. Все це вказує на те, що настає час готуватися до свят. Потрібно обирати страви, які не лише матимуть винятковий смак, а й здатні створювати неперевершену святкову атмосферу.
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Рецепт салату з хамоном та хурмою
- Час: 20
- Порцій: 4
Приготування:
- На красиву тарілку викладіть зелень (робіть це по кругу, щоб вийшов віночок; для зручності у центр покладіть щось кругле).
- Хурму очистіть. Наріжте скибочками та помістіть на тарілку.
- На хурму викладіть хамон.
- Для сирних кульок: з'єднайте сир та сметану. Сформулюйте кульки та викладіть по колу.
- Змішайте олію, лимонний сік та мед, улюблені спеції та полийте цим соусом салат.
- Зверху посипте пармезаном.