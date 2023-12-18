Надворі відчувається аромат мандаринів, на вулицях світяться вогні новорічних лампочок, і кожен день пахне святом. Все це вказує на те, що настає час готуватися до свят. Потрібно обирати страви, які не лише матимуть винятковий смак, а й здатні створювати неперевершену святкову атмосферу.

Цікаво Крученики з грибами у вершковому соусі – страва, яку точно захочеться приготувати на свята

Рецепт салату з хамоном та хурмою

  • Час: 20
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. На красиву тарілку викладіть зелень (робіть це по кругу, щоб вийшов віночок; для зручності у центр покладіть щось кругле).
  2. Хурму очистіть. Наріжте скибочками та помістіть на тарілку.
  3. На хурму викладіть хамон.
  4. Для сирних кульок: з'єднайте сир та сметану. Сформулюйте кульки та викладіть по колу.
  5. Змішайте олію, лимонний сік та мед, улюблені спеції та полийте цим соусом салат.
  6. Зверху посипте пармезаном.