Этот салат был популярным в 90-х: рецепт, который вы точно должны вспомнить
29 февраля 2024, 18:04Читати новину українською
Источник:Господынька
Раньше этот салат готовили на праздники, и он имел очень большую популярность среди гостей. Ингредиенты нужны вполне обычные, однако блюдо имеет особый вкус.
Если вы готовитесь принимать гостей – то просто обязаны обратить внимание на этот салат. Он не требует усилий и особых ингредиентов, но точно порадует всех своим вкусом.
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Рецепт праздничного салата
Время: 1 час
Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 грамм мяса (свинина или говядина);
– 2 луковицы;
– 2 соленых огурца;
– 2 яйца;
– 4 столовые ложки молока;
– 1 столовая ложка муки;
– 1 столовая ложка крахмала;
– соль, черный перец, специи, чеснок – по вкусу;
– майонез – для заправки.
Приготовление:
- Лук мелко нарезаем и обжариваем и обжариваем.
- Готовим яичные блины. Взбиваем яйца, добавляем молоко, немного муки и соль. Хорошо перемешиваем и жарим 4 блина. Нарезаем их полосками.
- Мясо варим до мягкости и нарезаем соломкой.
- Так же нарезаем огурчики.
- Соединяем все ингредиенты и заправляем. По желанию солим и перчим.
Приятного аппетита!Это очень вкусно: приготовьте салат с картофелем и беконом.