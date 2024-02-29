Якщо ви готуєтеся приймати гостей – то просто мусите звернути увагу на цей салат. Він не потребує зусиль та особливих інгредієнтів, але точно потішить усіх своїм смаком.

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Рецепт святкового салату

Час: 1 година

Порцій: 4

Інгредієнти: – 200 грамів м'яса (свинина або яловичина);

– 2 цибулини;

– 2 солоні огірки;

– 2 яйця;

– 4 столові ложки молока;

– 1 столова ложка борошна;

– 1 столова ложка крохмалю;

– сіль, чорний перець, спеції, часник – до смаку;

– майонез – для заправки.

Приготування:

Цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо. Готуємо яєчні млинці. Збиваємо яйця, додаємо молоко, трішки борошна та сіль. Добре перемішуємо та смажимо 4 млинці. Нарізаємо їх смужками. М'ясо варимо до м'якості та нарізаємо соломкою. Так само нарізаємо огірочки. З'єднуємо всі інгредієнти та заправляємо. За бажанням солимо та перчимо.

Смачного!

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