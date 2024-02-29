Якщо ви готуєтеся приймати гостей – то просто мусите звернути увагу на цей салат. Він не потребує зусиль та особливих інгредієнтів, але точно потішить усіх своїм смаком.

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Рецепт святкового салату

Час: 1 година

Порцій: 4

Приготування:

  1. Цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо.
  2. Готуємо яєчні млинці. Збиваємо яйця, додаємо молоко, трішки борошна та сіль. Добре перемішуємо та смажимо 4 млинці. Нарізаємо їх смужками.
  3. М'ясо варимо до м'якості та нарізаємо соломкою.
  4. Так само нарізаємо огірочки.
  5. З'єднуємо всі інгредієнти та заправляємо. За бажанням солимо та перчимо.

Смачного!