Якщо ви готуєтеся приймати гостей – то просто мусите звернути увагу на цей салат. Він не потребує зусиль та особливих інгредієнтів, але точно потішить усіх своїм смаком.
Цікаво Основа для супів та соусів: як правильно готувати бульйон
Рецепт святкового салату
Час: 1 година
Порцій: 4
Приготування:
- Цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо.
- Готуємо яєчні млинці. Збиваємо яйця, додаємо молоко, трішки борошна та сіль. Добре перемішуємо та смажимо 4 млинці. Нарізаємо їх смужками.
- М'ясо варимо до м'якості та нарізаємо соломкою.
- Так само нарізаємо огірочки.
- З'єднуємо всі інгредієнти та заправляємо. За бажанням солимо та перчимо.
Смачного!