Не только со сметаной или помидорами: какой соус подать к голубцам - подборка рецептов
15 февраля 2024, 18:45Читати новину українською
Источник:Pysznosci
Трудно представить традиционные голубцы без их добавки - томатного соуса. Это особое сочетание большинство из нас помнит с детства. Однако иногда стоит прибегнуть к экспериментам и приготовить нечто особенное.
Существует большое разнообразие соусов, которые прекрасно сочетаются с голубцами. Они превратят это привычное украинское блюдо в настоящий шедевр.
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Грибной соус из грибов
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
– 20 грамм сушеных грибов;
– 200 грамм свежих грибов;
– 100 миллилитров 30% сливок;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– 1/4 чайной ложки сушеного тимьяна;
– 1/4 чайной ложки сушеного майорана;
– соль, перец по вкусу;
– петрушка по вкусу.
Приготовление:
- Сушеные грибы залейте водой и оставьте вымачиваться на 2 часа.
- Грибы нарежьте кубиками и обжарьте на разогретом сливочном масле.
- Добавьте замоченные и отцеженные сушеные грибы, также нарезанные кубиками.
- Приправьте перцем, тимьяном и майораном.
- В обжаренные грибы влейте немного воды от кипящих голубцов. Тушите все около 60 минут.
- Приправить солью и перцем.
- В чашку со сливками добавьте 3 столовые ложки полученного соуса. Перемешайте, затем влейте в кастрюлю темперированные сливки и доведите до кипения.
- Готовым соусом полейте голубцы. Посыпьте блюдо свежепорубленной петрушкой.
Соус из укропа
- Время: 25 минут
- Порций: 4
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– 2 столовые ложки муки;
– 400 миллилитров бульона или воды от тушения голубцов;
– полстакана сметаны;
– 3 большие столовые ложки измельченного укропа;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Растопите сливочное масло в небольшой кастрюле.
- Затем добавьте муку и перемешивайте примерно 1 минуту.
- Постепенно добавляйте в смесь бульон/воду от тушеных голубцов, постоянно помешивая, пока соус не загустеет и не станет однородным.
- В последнюю очередь добавьте сметану и измельченный укроп.
- Помешивайте соус несколько минут, пока все ингредиенты не соединятся.
- Приправьте солью и перцем.