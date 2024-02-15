Існує велика різноманітність соусів, які чудово поєднаються із голубцями. Вони перетворять цю звичну українську страву на справжній шедевр.
Цікаво Ось чому вони м’які та мають стільки води: найбільша помилка при смаженні грибів
Грибний соус
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
Приготування:
- Сушені гриби залийте водою і залишіть вимочуватися на 2 години.
- Гриби наріжте кубиками та обсмажте на розігрітому вершковому маслі.
- Додайте замочені й відціджені сушені гриби, також нарізані кубиками.
- Приправте перцем, чебрецем і майораном.
- У обсмажені гриби влийте трохи води від киплячих голубців. Тушкуйте все близько 60 хвилин.
- Приправити сіллю і перцем.
- У чашку з вершками додайте 3 столові ложки отриманого соусу. Перемішайте, потім влийте в каструлю темперовані вершки і доведіть до кипіння.
- Готовим соусом полийте голубці. Посипте страву свіжо посіченою петрушкою.
Соус з кропу
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Розтопіть вершкове масло в невеликій каструлі.
- Потім додайте борошно і перемішуйте приблизно 1 хвилину.
- Поступово додайте в суміш бульйон/воду від тушкованих голубців, постійно помішуючи, поки соус не загусне і не стане однорідним.
- В останню чергу додайте сметану і подрібнений кріп.
- Помішуйте соус кілька хвилин, поки всі інгредієнти не з’єднаються.
- Приправте сіллю і перцем.