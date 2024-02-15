Існує велика різноманітність соусів, які чудово поєднаються із голубцями. Вони перетворять цю звичну українську страву на справжній шедевр.

Цікаво Ось чому вони м’які та мають стільки води: найбільша помилка при смаженні грибів

Грибний соус

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Сушені гриби залийте водою і залишіть вимочуватися на 2 години.
  2. Гриби наріжте кубиками та обсмажте на розігрітому вершковому маслі.
  3. Додайте замочені й відціджені сушені гриби, також нарізані кубиками.
  4. Приправте перцем, чебрецем і майораном.
  5. У обсмажені гриби влийте трохи води від киплячих голубців. Тушкуйте все близько 60 хвилин.
  6. Приправити сіллю і перцем.
  7. У чашку з вершками додайте 3 столові ложки отриманого соусу. Перемішайте, потім влийте в каструлю темперовані вершки і доведіть до кипіння.
  8. Готовим соусом полийте голубці. Посипте страву свіжо посіченою петрушкою.

Соус з кропу

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Розтопіть вершкове масло в невеликій каструлі.
  2. Потім додайте борошно і перемішуйте приблизно 1 хвилину.
  3. Поступово додайте в суміш бульйон/воду від тушкованих голубців, постійно помішуючи, поки соус не загусне і не стане однорідним.
  4. В останню чергу додайте сметану і подрібнений кріп.
  5. Помішуйте соус кілька хвилин, поки всі інгредієнти не з’єднаються.
  6. Приправте сіллю і перцем.