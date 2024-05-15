Какой соус выбрать к шашлыку: это лучший вариант
Источник:horeca trends
Шашлыки можно приготовить из многих ингредиентов: различные виды мяса, сосиски или даже овощи. Однако к любым блюдам обязательно понадобится соус.
Сезон шашлыков уже начался, и именно поэтому следует хорошо подготовиться и узнать обо всех тонкостях. С каким соусом приготовить шашлык, чтобы он всем нравился?
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Какие соусы лучше всего подходят к шашлыку
К шашлыкам из свинины лучше всего подойдут такие соусы как дзадзики, томатный соус, чесночный соус, йогуртовый соус или соус терияки. Их можно разделить на группы.
Соусы на основе йогурта
Это идеальный выбор для тех, кто любит легкие, освежающие вкусы. Йогурт добавляет нежности и свежести шашлыку.
- Соус дзадзики – сочетание йогурта, огурца, чеснока и зелени. Это идеальный соус для шашлыка из птицы, но он также хорошо сочетается с овощами.
- Травяной соус – смесь йогурта, свежей зелени и специй. Добавляет шашлыку аромат.
Соусы на томатной основе
Это классический выбор для шампуров. Они идеально дополняют мясо и овощи.
- Томатный соус – сочетание томатного пюре, лука, чеснока и специй. Это идеальный соус для шашлыка из говядины, но он также хорошо сочетается с птицей.
- Сальса – соус на основе помидоров, лука, перца и других ароматных ингредиентов. Он пикантный и насыщенный вкусом, а благодаря добавлению кислого лайма идеально сочетается как со свиным шашлыком, так и с птицей и овощами.
Соусы на основе горчицы
Это выбор для тех, кто любит вкус горчицы. Они идеально подходят для шашлыка из свинины и птицы.
- Медово-горчичный соус – смесь горчицы, меда, оливкового масла и специй. Это идеальный соус для шашлыка из свинины.
- Соус из хрена – сочетание горчицы, хрена, йогурта и специй. Этот соус хорошо сочетается с птицей и овощным шашлыком.
Соусы на основе майонеза
Выбор для тех, кто любит сливочные и густые соусы. Они идеально подходят для шашлыка из свинины и птицы.
- Чесночный соус с чесноком – сочетание майонеза, чеснока, йогурта и специй.
- Соус карри – смесь майонеза, карри, йогурта и специй.
Фруктовые соусы
Выбор для тех, кто любит сладкое. Они идеально подходят для шашлыка из свинины и птицы.
- Малиновый соус – сочетание малины, меда, лимонного сока и специй. Это сладкий соус, который идеально сочетается с мясом.
- Соус манго – смесь манго, меда, лимонного сока и специй.