Какой соус выбрать к шашлыку: это лучший вариант

Шашлыки можно приготовить из многих ингредиентов: различные виды мяса, сосиски или даже овощи. Однако к любым блюдам обязательно понадобится соус.

Сезон шашлыков уже начался, и именно поэтому следует хорошо подготовиться и узнать обо всех тонкостях. С каким соусом приготовить шашлык, чтобы он всем нравился?

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Какие соусы лучше всего подходят к шашлыку

К шашлыкам из свинины лучше всего подойдут такие соусы как дзадзики, томатный соус, чесночный соус, йогуртовый соус или соус терияки. Их можно разделить на группы.

С чем лучше всего сочетать шашлыки / Фото unsplash

Соусы на основе йогурта

Это идеальный выбор для тех, кто любит легкие, освежающие вкусы. Йогурт добавляет нежности и свежести шашлыку.

Соус дзадзики – сочетание йогурта, огурца, чеснока и зелени. Это идеальный соус для шашлыка из птицы, но он также хорошо сочетается с овощами.

– сочетание йогурта, огурца, чеснока и зелени. Это идеальный соус для шашлыка из птицы, но он также хорошо сочетается с овощами. Травяной соус – смесь йогурта, свежей зелени и специй. Добавляет шашлыку аромат.

Соусы на томатной основе

Это классический выбор для шампуров. Они идеально дополняют мясо и овощи.

Томатный соус – сочетание томатного пюре, лука, чеснока и специй. Это идеальный соус для шашлыка из говядины, но он также хорошо сочетается с птицей.

соус – сочетание томатного пюре, лука, чеснока и специй. Это идеальный соус для шашлыка из говядины, но он также хорошо сочетается с птицей. Сальса – соус на основе помидоров, лука, перца и других ароматных ингредиентов. Он пикантный и насыщенный вкусом, а благодаря добавлению кислого лайма идеально сочетается как со свиным шашлыком, так и с птицей и овощами.

Соусы на основе горчицы

Это выбор для тех, кто любит вкус горчицы. Они идеально подходят для шашлыка из свинины и птицы.

Медово-горчичный соус – смесь горчицы, меда, оливкового масла и специй. Это идеальный соус для шашлыка из свинины.

– смесь горчицы, меда, оливкового масла и специй. Это идеальный соус для шашлыка из свинины. Соус из хрена – сочетание горчицы, хрена, йогурта и специй. Этот соус хорошо сочетается с птицей и овощным шашлыком.

Соусы на основе майонеза

Выбор для тех, кто любит сливочные и густые соусы. Они идеально подходят для шашлыка из свинины и птицы.

Чесночный соус с чесноком – сочетание майонеза, чеснока, йогурта и специй.

– сочетание майонеза, чеснока, йогурта и специй. Соус карри – смесь майонеза, карри, йогурта и специй.

Фруктовые соусы

Выбор для тех, кто любит сладкое. Они идеально подходят для шашлыка из свинины и птицы.

Малиновый соус – сочетание малины, меда, лимонного сока и специй. Это сладкий соус, который идеально сочетается с мясом.

– сочетание малины, меда, лимонного сока и специй. Это сладкий соус, который идеально сочетается с мясом. Соус манго – смесь манго, меда, лимонного сока и специй.