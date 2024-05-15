Сезон шашликів вже почався, і саме тому слід добре підготуватися і дізнатися про всі тонкощі. З яким соусом приготувати шашлик, щоб він всім смакував?

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Які соуси найкраще підходять до шашлику

До шашликів зі свинини найкраще підійдуть такі соуси як дзадзикі, томатний соус, часниковий соус, йогуртовий соус або соус теріякі. Їх можна поділити на групи.

З чим найкраще поєднувати шашлики / Фото unsplash

Соуси на основі йогурту

Це ідеальний вибір для тих, хто любить легкі, освіжаючі смаки. Йогурт додає ніжності та свіжості шашлику.

Соус дзадзикі – поєднання йогурту, огірка, часнику і зелені. Це ідеальний соус для шашлику з птиці, але він також добре поєднується з овочами.

– поєднання йогурту, огірка, часнику і зелені. Це ідеальний соус для шашлику з птиці, але він також добре поєднується з овочами. Трав'яний соус – суміш йогурту, свіжої зелені і спецій. Додає шашлику аромат.

Соуси на томатній основі

Це класичний вибір для шампурів. Вони ідеально доповнюють м'ясо та овочі.

Томатний соус – поєднання томатного пюре, цибулі, часнику і спецій. Це ідеальний соус для шашлику з яловичини, але він також добре поєднується з птицею.

соус – поєднання томатного пюре, цибулі, часнику і спецій. Це ідеальний соус для шашлику з яловичини, але він також добре поєднується з птицею. Сальса – соус на основі помідорів, цибулі, перцю та інших ароматних інгредієнтів. Він пікантний і насичений смаком, а завдяки додаванню кислого лайма ідеально поєднується як зі свинячим шашликом, так і з птицею та овочами.

Соуси на основі гірчиці

Це вибір для тих, хто любить смак гірчиці. Вони ідеально підходять для шашлику зі свинини та птиці.

Медово-гірчичний соус – суміш гірчиці, меду, оливкової олії і спецій. Це ідеальний соус для шашлику зі свинини.

– суміш гірчиці, меду, оливкової олії і спецій. Це ідеальний соус для шашлику зі свинини. Соус з хрону – поєднання гірчиці, хрону, йогурту і спецій. Цей соус добре поєднується з птицею та овочевим шашликом.

Соуси на основі майонезу

Вибір для тих, хто любить вершкові та густі соуси. Вони ідеально підходять для шашлику зі свинини та птиці.

Часниковий соус – поєднання майонезу, часнику, йогурту і спецій.

– поєднання майонезу, часнику, йогурту і спецій. Соус каррі – суміш майонезу, каррі, йогурту і спецій.

Фруктові соуси

Вибір для тих, хто любить солодке. Вони ідеально підходять для шашлику зі свинини та птиці.

Малиновий соус – поєднання малини, меду, лимонного соку і спецій. Це солодкий соус, який ідеально поєднується з мясом.

– поєднання малини, меду, лимонного соку і спецій. Це солодкий соус, який ідеально поєднується з мясом. Соус манго – суміш манго, меду, лимонного соку і спецій.

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