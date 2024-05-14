Клубника в шоколаде – это изысканный и эффектный, но одновременно простой в приготовлении десерт. Если вы запланировали романтический вечер с вином или шампанским, то лучшего дополнения к атмосфере просто не найти.

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Рецепт клубники в шоколаде

Время: 20 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 грамм клубники;

– плитка черного или молочного шоколада;

– 1 – 2 столовые ложки сливок.

Приготовление:

Клубнику тщательно моем и обсушиваем, плодоножки удалять не нужно. Шоколад крошим в кастрюлю и добавляем сливки. На водяной бане топим шоколад. Будьте внимательны – он не должен закипеть. Немножко остудите его. Клубнику берем за плодоножку и обмакиваем до половины в шоколад. Затем переворачиваем и ставим на решетку, чтобы шоколад застыл.

Приятного аппетита!

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