На все уйдет не больше 25 минут: торт с белым шоколадом без замешивания теста и выпекания
18 декабря 2023, 06:57Читати новину українською
Источник:kwestia smaku
Зима – это сказочное время, и нет лучшего способа поделиться праздничным настроением, чем чашка чудесного напитка со вкусным тортом. Возможно ли поразить родных и долго не стоять на кухне? Спойлер – да!
Лучший способ приступить к праздничным приготовлениям – выбрать рецепт праздничного торта. Ведь десерт – это не просто блюдо, это традиция, объединяющая, создающая воспоминания и вдохновляющая.
Вкусно Крученики с грибами в сливочном соусе – блюдо, которое захочется приготовить на праздники.
Рецепт торта с белым шоколадом.
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Прекрасное сочетание вкусов / Фото kwestiasmakuИнгредиенты:
– 200 грамм песочного или овсяного печенья;
– 80 грамм сливочного масла;
– 200 грамм свежей клюквы + для украшения;
– 50 грамм сахара;
– 125 миллилитров сливок 30%;
– 200 грамм белого шоколада;
– 250 грамм маскарпоне.
Приготовление:
- Тщательно перемешайте печенье в блендере или измельчителе с растопленным маслом.
- Вылейте смесь в металлическую форму для торта (желательно со съемным дном), плотно прижмите ко дну и бокам.
- Поставьте тесто в холодильник на 20 минут.
- Поместите клюкву в кастрюлю с сахаром. Готовьте примерно 10 – 15 минут, не накрывая крышкой, пока ягоды не распадутся и смесь не загустеет.
- Между тем время от времени помешивайте и сбрызгивайте водой, если клюква будет приставать ко дну.
- Сливки разогрейте, снимите с огня, добавьте поломанный на кубики шоколад и помешивайте до полного растворения.
- Полностью охладите (например, в кастрюле с холодной водой).
- Маскарпоне взбейте миксером около минуты, пока он не увеличится в объеме.
- Добавьте их в охлажденный шоколад тремя порциями, каждый раз перемешивая, пока ингредиенты не соединятся.
- Залейте клюкву торт и поставьте в холодильник примерно на 2 часа.