Найкращий спосіб розпочати святкові приготування – обрати рецепт святкового торта. Адже десерт – це не просто страва, це традиція, яка об'єднує, створює спогади та надихає.

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Рецепт торта з білим шоколадом

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Чудове поєднання смаків / Фото kwestiasmaku

Приготування:

  1. Ретельно перемішайте печиво в блендері або подрібнювачі з розтопленим маслом.
  2. Вилийте суміш у металеву форму для торта (бажано зі знімним дном), щільно притисніть до дна та боків.
  3. Поставте "тісто" у холодильник на 20 хвилин.
  4. Помістіть журавлину в каструлю з цукром. Готуйте приблизно 10 – 15 хвилин, не накриваючи кришкою, поки ягоди не розпадуться і суміш не загусне.
  5. Тим часом час від часу помішуйте і збризкуйте водою, якщо журавлина приставатиме до дна.
  6. Вершки розігрійте, зніміть з вогню, додайте поламаний на кубики шоколад і помішуйте до повного розчинення.
  7. Повністю охолодіть (наприклад, у каструлі з холодною водою).
  8. Маскарпоне збийте міксером близько хвилини, поки він не збільшиться в об'ємі.
  9. Додайте їх до охолодженого шоколаду трьома порціями, щоразу перемішуючи, поки інгредієнти не з’єднаються.
  10. Залийте торт журавлиною і поставте в холодильник приблизно на 2 години.