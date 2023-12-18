Лучший способ приступить к праздничным приготовлениям – выбрать рецепт праздничного торта. Ведь десерт – это не просто блюдо, это традиция, объединяющая, создающая воспоминания и вдохновляющая.

Вкусно Крученики с грибами в сливочном соусе – блюдо, которое захочется приготовить на праздники.

Рецепт торта с белым шоколадом.

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Прекрасное сочетание вкусов / Фото kwestiasmaku

Приготовление:

  1. Тщательно перемешайте печенье в блендере или измельчителе с растопленным маслом.
  2. Вылейте смесь в металлическую форму для торта (желательно со съемным дном), плотно прижмите ко дну и бокам.
  3. Поставьте тесто в холодильник на 20 минут.
  4. Поместите клюкву в кастрюлю с сахаром. Готовьте примерно 10 – 15 минут, не накрывая крышкой, пока ягоды не распадутся и смесь не загустеет.
  5. Между тем время от времени помешивайте и сбрызгивайте водой, если клюква будет приставать ко дну.
  6. Сливки разогрейте, снимите с огня, добавьте поломанный на кубики шоколад и помешивайте до полного растворения.
  7. Полностью охладите (например, в кастрюле с холодной водой).
  8. Маскарпоне взбейте миксером около минуты, пока он не увеличится в объеме.
  9. Добавьте их в охлажденный шоколад тремя порциями, каждый раз перемешивая, пока ингредиенты не соединятся.
  10. Залейте клюкву торт и поставьте в холодильник примерно на 2 часа.