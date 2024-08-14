Нужно лишь смешать ингредиенты: оригинальная намазка для блинов и булочек на завтрак

Блины или булочки со сладкой намазкой - красивый финальный аккорд для завтрака. И приготовить вкусную намазку крайне легко!

Полезная и одновременно сладкая намазка выглядит чем-то из разряда фантастики. Но если выбрать правильные ингредиенты, то можно достичь и такого результата.

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Единственное, что нужно найти, это урбеч, то есть пасту из орехов, семян тыквы или подсолнечника. Он не только вкусный, но и имеет высокий процент содержания омега-3 и омега-6.

Полезная намазка к блинам и булочкам

Время: 5 минут

Порций: 1

– 1 столовая ложка арахисовой пасты;– 2 столовые ложки кокосовой стружки;– 1 столовая ложка меда.

Приготовление:

Если мед кристаллизовался, его нужно предварительно разогреть и охладить. Соединяем все ингредиенты вместе и хорошо перемешиваем.

Вот и все! Наслаждайтесь любимыми блинами и булочками с новым вкусовым акцентом, который порадует не только впечатлениями, но и пользой.