Корисна та водночас солодка намазка виглядає чимось з розряду фантастики. Але якщо обрати правильні інгредієнти, то можна досягнути і такого результату.
Читайте також Ви закохаєтеся у цю страву: рецепт апетитного сувлакі з курочкою
Єдине, що потрібно знайти, це урбеч, тобто пасту з горіхів, насіння гарбуза або соняшника. Він не лише смачний, а й має високий відсоток вмісту омега-3 та омега-6.
Корисна намазка до млинців та булочок
Час: 5 хвилин
Порцій: 1
Приготування:
- Якщо мед кристалізувався, його потрібно попередньо розігріти та охолодити.
- З'єднуємо усі інгредієнти разом та добре перемішуємо.
Ось і все! Насолоджуйтеся улюбленими млинцями та булочками з новим смаковим акцентом, який потішить не лише враженнями, а й користю.