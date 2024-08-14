Корисна та водночас солодка намазка виглядає чимось з розряду фантастики. Але якщо обрати правильні інгредієнти, то можна досягнути і такого результату.

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Єдине, що потрібно знайти, це урбеч, тобто пасту з горіхів, насіння гарбуза або соняшника. Він не лише смачний, а й має високий відсоток вмісту омега-3 та омега-6.

Корисна намазка до млинців та булочок

Час: 5 хвилин

Порцій: 1

Інгредієнти:

– 1 столова ложка арахісової пасти;

– 2 столові ложки кокосової стружки;

– 1 столова ложка меду.

Приготування:

Якщо мед кристалізувався, його потрібно попередньо розігріти та охолодити. З'єднуємо усі інгредієнти разом та добре перемішуємо.

Ось і все! Насолоджуйтеся улюбленими млинцями та булочками з новим смаковим акцентом, який потішить не лише враженнями, а й користю.

М'ясо буде неперевершеним: у цьому допоможе особлива підливка.