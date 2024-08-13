Греческие кулинары гордятся этим творением, которое знают во всем мире. Попробуйте этот рецепт – и вы поймете массовый восторг.

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Рецепт сувлаки с курицей

Время: 30 минут + маринование

Порций: 4

Приготовление:

  1. Курицу маринуем с оливковым маслом, орегано, паприкой, чесноком и цедрой лимона. Солим, перчим и оставляем на несколько часов в холодильнике.
  2. За 30 минут до приготовления вынимаем курицу из холодильника, жарим на гриле 15 – 18 минут.
  3. Пока готовится курица, готовим горчичный соус, просто смешав все ингредиенты.
  4. Готовим подачу: на питу выкладываем горчичный соус, сверху кладем курицу. Посыпаем луком и сбрызгиваем лимонным соком.
  5. По желанию можно добавить помидоры и капусту.

Приятного аппетита!