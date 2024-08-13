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Рецепт сувлаки с курицей

Время: 30 минут + маринование

Порций: 4

Ингредиенты: – 4 нарезанных куриных филе;

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 1/2 столовой ложки сушеного орегано;

– 1/2 чайной ложки сладкого перца;

– 2 тертые зубчики чеснока;

– цедра и сок 1 лимона;

– соль и перец;

для горчичного соуса:

– 125 граммов греческого йогурта;

– 3 столовые ложки майонеза;

– 1 столовая ложка меда;

– 2 столовые ложки горчицы;

для подачи:

– 4 питы;

– 1 мелко нарезанная луковица;

– нарезанные помидоры и нашинкованная капуста – по желанию.

Приготовление:

Курицу маринуем с оливковым маслом, орегано, паприкой, чесноком и цедрой лимона. Солим, перчим и оставляем на несколько часов в холодильнике. За 30 минут до приготовления вынимаем курицу из холодильника, жарим на гриле 15 – 18 минут. Пока готовится курица, готовим горчичный соус, просто смешав все ингредиенты. Готовим подачу: на питу выкладываем горчичный соус, сверху кладем курицу. Посыпаем луком и сбрызгиваем лимонным соком. По желанию можно добавить помидоры и капусту.

Приятного аппетита!

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