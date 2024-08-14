Полезная и одновременно сладкая намазка выглядит чем-то из разряда фантастики. Но если выбрать правильные ингредиенты, то можно достичь и такого результата.
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Единственное, что нужно найти, это урбеч, то есть пасту из орехов, семян тыквы или подсолнечника. Он не только вкусный, но и имеет высокий процент содержания омега-3 и омега-6.
Полезная намазка к блинам и булочкам
Время: 5 минут
Порций: 1
Приготовление:
- Если мед кристаллизовался, его нужно предварительно разогреть и охладить.
- Соединяем все ингредиенты вместе и хорошо перемешиваем.
Вот и все! Наслаждайтесь любимыми блинами и булочками с новым вкусовым акцентом, который порадует не только впечатлениями, но и пользой.