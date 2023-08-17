Лето дарит богатый урожай ароматных трав, и пора подумать о том, как сохранить это богатство на зимние месяцы. 24 Канал рассказывает, какую зелень лучше всего сушить и как ее правильно хранить.

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Какие травы следует засушить

Это всего несколько примеров зелени, которую можно засушить на зиму:

Петрушка: придает аромат и вкус многим блюдам. Сушеная петрушка хорошо подходит для супов, соусов и маринадов.

Укроп: обладает насыщенным ароматом, его используют для приготовления салатов, омлетов и других блюд.

Базилик: может быть добавлен в соусы, пиццу и итальянские блюда.

Мята: отличный чай, а также дополнение к десертам или салатам.

Розмарин: ароматическую траву можно использовать при приготовлении мясных блюд и соусов.

Тимьян: придает вкус супам, рагу и другим горячим блюдам.

Орегано отлично подходит для пиццы, томатных соусов и итальянских блюд.

Ароматные травы / Фото unsplash

Как правильно сушить зелень

Лучшее время для сбора зелени – утро, когда она еще не прогрелась солнцем. Выбирайте только свежую, здоровую и невредимую зелень. Осторожно промойте зелень под проточной холодной водой, чтобы удалить грязь и остатки почвы.

Для этого можно использовать сито или миску с водой. После промывки обсушите зелень с помощью бумажных полотенец, чтобы удалить избыточную влагу. Целесообразно не оставлять зелень очень влажной, поскольку это может привести к плесени при засушивании.

Как хранить

Храните засушенную зелень в герметичных контейнерах, стеклянных банках или пластиковых пакетах, избегая прямого контакта с воздухом. Место хранения должно быть сухим и прохладным. Не забудьте пометить контейнеры с засушенной зеленью, чтобы вы знали, какая именно зелень хранится, и добавьте дату засушивания. Обычно засушенная зелень сохраняется до 6 – 12 месяцев.