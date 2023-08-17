Літо дарує багатий урожай ароматних трав, тож настав час подумати про те, як зберегти це багатство на зимові місяці. 24 Канал розповідає, яку зелень найкраще сушити та як її правильно зберігати.

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Які трави варто засушити

Це лише декілька прикладів зелені, яку можна засушити на зиму:

Петрушка: додає аромату та смаку багатьом стравам. Сушена петрушка добре підходить для супів, соусів та маринадів.

Кріп: має насичений аромат, його використовують для приготування салатів, омлетів та інших страв.

Базилік: може бути доданий до соусів, піци та італійських страв.

М'ята: чудовий чай, а також додаток до десертів або салатів.

Розмарин: цю ароматичну траву можна використати при приготуванні м'ясних страв та соусів.

Тим'ян: додає смаку супам, рагу та іншим гарячим стравам.

Орегано: відмінно підходить для піци, томатних соусів та італійських страв.

Ароматні трави / Фото unsplash

Як правильно сушити зелень

Найкращий час для збору зелені – ранковий час, коли вона ще не прогрілася сонцем. Обирайте лише свіжу, здорову і неушкоджену зелень. Обережно промийте зелень під холодною проточною водою, щоб видалити бруд та залишки ґрунту.

Для цього можна використовувати сито або миску з водою. Після промивання обсушіть зелень за допомогою паперових рушників, щоб видалити надлишкову вологу. Доцільно не залишати зелень дуже вологою, оскільки це може спричинити плісняву при засушуванні.

Як зберігати

Зберігайте засушену зелень у герметичних контейнерах, скляних банках або пластикових пакетах, уникаючи прямого контакту з повітрям. Місце для зберігання повинно бути сухим і прохолодним. Не забудьте позначити контейнери з засушеною зеленню, щоб ви знали, яка саме зелень зберігається, і додайте дату засушення. Зазвичай засушена зелень зберігається до 6 – 12 місяців.

Оберіть найбільш підходящий для вас метод сушіння трав. Серед найпопулярніших: у духовці, на сонці чи в спеціальній сушарці, деталі тут.