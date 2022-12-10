Каждый год на Андреевских вечерницах девушки гадали на парней, им изо всех сил хотелось знать кто же будет их женихом и когда состоится свадьба.

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Как правило, в каждой деревне выбирали один дом, где все и собирались. Девушки накрывали стол, а ребята приносили конфеты и наливку.

Калита – это второе название праздника Андрея, как и сдобная лепешка, которую выпекали девушки. Большой лепешок из муки с небольшим отверстием внутри традиционно выпекали все девушки вместе и замешивали тесто поочередно: от старшей до младшей.

Далее его подвешивали на большую палку и проводили игривые конкурсы. Чтобы восстановить давние традиции, предлагаем приготовить домашнюю калиту и почтить украинские традиции.

Рецепт постной сдобной калиты

  • Время: 60 минут
  • Порции: 1

Приготовление:

  • В глубокой миске смешиваем муку, соль, разрыхлитель и теплую воду. Перемешиваем.
  • Вливаем в миску подсолнечное масло и снова перемешиваем.
  • Оставляем 2 столовые ложки мака с сахаром для украшения калить, остальное добавляем в миску к тесту.
  • Добавляем клюкву или изюм. Теперь хорошо вымешиваем тесто, формируем шар и оставляем в миске, покрытой полотенцем, на 20 минут. Пока тесто "отдыхает" разогреваем духовку до 180 градусов.
  • Берем шар из теста и аккуратно руками делаем отверстие посередине, придавая калитые формы.
  • Застилаем противень пергаментной бумагой, выкладываем калиту, аккуратно расправив. Украшаем все маком и изюмом.
  • Выпекаем 30 минут при температуре 180 градусов.
  • После выпечки смазываем лепешку медом.

Пусть вкушает!