Каждый год на Андреевских вечерницах девушки гадали на парней, им изо всех сил хотелось знать кто же будет их женихом и когда состоится свадьба.

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Как правило, в каждой деревне выбирали один дом, где все и собирались. Девушки накрывали стол, а ребята приносили конфеты и наливку.

Калита – это второе название праздника Андрея, как и сдобная лепешка, которую выпекали девушки. Большой лепешок из муки с небольшим отверстием внутри традиционно выпекали все девушки вместе и замешивали тесто поочередно: от старшей до младшей.

Далее его подвешивали на большую палку и проводили игривые конкурсы. Чтобы восстановить давние традиции, предлагаем приготовить домашнюю калиту и почтить украинские традиции.

Рецепт постной сдобной калиты

Время: 60 минут

60 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 500 граммов муки;

– 250 миллилитров теплой воды;

– 3 столовые ложки масла;

– 200 г мака с сахаром (2:1);

– 2 столовые ложки меда;

– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;

– щепотка соли;

– 3 столовые ложки грецких орехов;

– 3 столовые ложки изюма или клюквы.

Приготовление:

В глубокой миске смешиваем муку, соль, разрыхлитель и теплую воду. Перемешиваем.

Вливаем в миску подсолнечное масло и снова перемешиваем.

Оставляем 2 столовые ложки мака с сахаром для украшения калить, остальное добавляем в миску к тесту.

Добавляем клюкву или изюм. Теперь хорошо вымешиваем тесто, формируем шар и оставляем в миске, покрытой полотенцем, на 20 минут. Пока тесто "отдыхает" разогреваем духовку до 180 градусов.

Берем шар из теста и аккуратно руками делаем отверстие посередине, придавая калитые формы.

Застилаем противень пергаментной бумагой, выкладываем калиту, аккуратно расправив. Украшаем все маком и изюмом.

Выпекаем 30 минут при температуре 180 градусов.

После выпечки смазываем лепешку медом.

Пусть вкушает!