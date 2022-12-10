Щороку на Андріївських вечорницях дівчата ворожили на парубків, їм чимдуж кортіло знати хто ж буде їхнім нареченим та коли відбудеться весілля.
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Як правило, у кожному селі вибирали один будинок, де всі й збиралися. Дівчата накривали на стіл, а хлопці приносили цукерки та наливку.
Калита – це друга назва свята Андрія, як і здобна паляниця, яку випікали дівчата. Великий корж з борошна з невеликим отвором всередині традиційно випікали всі дівчата разом і замішували тісто по черзі: від старшої до молодшої.
Далі його підвішували на велику палицю та проводили грайливі конкурси. Щоб відновити давні традиції пропонуємо приготувати домашню калиту та вшанувати українські традиції.
Рецепт пісної здобної калити
- Час: 60 хвилин
- Порції: 1
Приготування:
- У глибокій мисці змішуємо борошно, сіль, розпушувач та теплу воду. Перемішуємо.
- Вливаємо у миску соняшникову олію та знову перемішуємо.
- Залишаємо 2 столові ложки маку з цукром для прикраси калити, решту додаємо у миску до тіста.
- Додаємо журавлину або родзинки. Тепер добре вимішуємо тісто, формуємо кулю та залишаємо в мисці, накритій рушником, на 20 хвилин. Доки тісто "відпочиває" розігріваємо духовку до 180 градусів.
- Беремо кулю з тіста та акуратно руками робимо отвір посередині, надаючи калиті форми.
- Застеляємо деко пергаментним папером, викладаємо калиту, акуратно розправивши. Прикрашаємо все маком та родзинками.
- Випікаємо 30 хвилин за температури 180 градусів.
- Після випікання змащуємо корж медом.
Нехай смакує!