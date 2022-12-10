Щороку на Андріївських вечорницях дівчата ворожили на парубків, їм чимдуж кортіло знати хто ж буде їхнім нареченим та коли відбудеться весілля.

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Як правило, у кожному селі вибирали один будинок, де всі й збиралися. Дівчата накривали на стіл, а хлопці приносили цукерки та наливку.

Калита – це друга назва свята Андрія, як і здобна паляниця, яку випікали дівчата. Великий корж з борошна з невеликим отвором всередині традиційно випікали всі дівчата разом і замішували тісто по черзі: від старшої до молодшої.

Далі його підвішували на велику палицю та проводили грайливі конкурси. Щоб відновити давні традиції пропонуємо приготувати домашню калиту та вшанувати українські традиції.

Рецепт пісної здобної калити

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 1

Приготування:

  • У глибокій мисці змішуємо борошно, сіль, розпушувач та теплу воду. Перемішуємо.
  • Вливаємо у миску соняшникову олію та знову перемішуємо.
  • Залишаємо 2 столові ложки маку з цукром для прикраси калити, решту додаємо у миску до тіста.
  • Додаємо журавлину або родзинки. Тепер добре вимішуємо тісто, формуємо кулю та залишаємо в мисці, накритій рушником, на 20 хвилин. Доки тісто "відпочиває" розігріваємо духовку до 180 градусів.
  • Беремо кулю з тіста та акуратно руками робимо отвір посередині, надаючи калиті форми.
  • Застеляємо деко пергаментним папером, викладаємо калиту, акуратно розправивши. Прикрашаємо все маком та родзинками.
  • Випікаємо 30 хвилин за температури 180 градусів.
  • Після випікання змащуємо корж медом.

Нехай смакує!