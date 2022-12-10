Щороку на Андріївських вечорницях дівчата ворожили на парубків, їм чимдуж кортіло знати хто ж буде їхнім нареченим та коли відбудеться весілля.

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Як правило, у кожному селі вибирали один будинок, де всі й збиралися. Дівчата накривали на стіл, а хлопці приносили цукерки та наливку.

Калита – це друга назва свята Андрія, як і здобна паляниця, яку випікали дівчата. Великий корж з борошна з невеликим отвором всередині традиційно випікали всі дівчата разом і замішували тісто по черзі: від старшої до молодшої.

Далі його підвішували на велику палицю та проводили грайливі конкурси. Щоб відновити давні традиції пропонуємо приготувати домашню калиту та вшанувати українські традиції.

Рецепт пісної здобної калити

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 500 грамів борошна;

– 250 мілілітрів теплої води;

– 3 столові ложки олії;

– 200 грамів маку з цукром (2:1);

– 2 столові ложки меду;

– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;

– дрібка солі;

– 3 столові ложки волоських горіхів;

– 3 столові ложки родзинок або журавлини.

Приготування:

У глибокій мисці змішуємо борошно, сіль, розпушувач та теплу воду. Перемішуємо.

Вливаємо у миску соняшникову олію та знову перемішуємо.

Залишаємо 2 столові ложки маку з цукром для прикраси калити, решту додаємо у миску до тіста.

Додаємо журавлину або родзинки. Тепер добре вимішуємо тісто, формуємо кулю та залишаємо в мисці, накритій рушником, на 20 хвилин. Доки тісто "відпочиває" розігріваємо духовку до 180 градусів.

Беремо кулю з тіста та акуратно руками робимо отвір посередині, надаючи калиті форми.

Застеляємо деко пергаментним папером, викладаємо калиту, акуратно розправивши. Прикрашаємо все маком та родзинками.

Випікаємо 30 хвилин за температури 180 градусів.

Після випікання змащуємо корж медом.

Нехай смакує!