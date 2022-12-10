Храним традиции: калита на Андрея по рецепту Евгения Клопотенко

Когда Андреевские вечерницы были очень популярны, их традиционно празднуют в ночь с 12 на 13 декабря. Но в следующем году призываем вас праздновать по старому стилю, к которому постепенно переходит Украина, тогда Андрея будет приходиться на 30 ноября.

Каждый год на Андреевских вечерницах девушки гадали на парней, им изо всех сил хотелось знать кто же будет их женихом и когда состоится свадьба.

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Как правило, в каждой деревне выбирали один дом, где все и собирались. Девушки накрывали стол, а ребята приносили конфеты и наливку.

Калита – это второе название праздника Андрея, как и сдобная лепешка, которую выпекали девушки. Большой лепешок из муки с небольшим отверстием внутри традиционно выпекали все девушки вместе и замешивали тесто поочередно: от старшей до младшей.

Далее его подвешивали на большую палку и проводили игривые конкурсы. Чтобы восстановить давние традиции, предлагаем приготовить домашнюю калиту и почтить украинские традиции.

Рецепт постной сдобной калиты

Время: 60 минут

60 минут Порции: 1

– 500 граммов муки;– 250 миллилитров теплой воды;– 3 столовые ложки масла;– 200 г мака с сахаром (2:1);– 2 столовые ложки меда;– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;– щепотка соли;– 3 столовые ложки грецких орехов;– 3 столовые ложки изюма или клюквы.

Приготовление:

В глубокой миске смешиваем муку, соль, разрыхлитель и теплую воду. Перемешиваем.

Вливаем в миску подсолнечное масло и снова перемешиваем.

Оставляем 2 столовые ложки мака с сахаром для украшения калить, остальное добавляем в миску к тесту.

Добавляем клюкву или изюм. Теперь хорошо вымешиваем тесто, формируем шар и оставляем в миске, покрытой полотенцем, на 20 минут. Пока тесто "отдыхает" разогреваем духовку до 180 градусов.

Берем шар из теста и аккуратно руками делаем отверстие посередине, придавая калитые формы.

Застилаем противень пергаментной бумагой, выкладываем калиту, аккуратно расправив. Украшаем все маком и изюмом.

Выпекаем 30 минут при температуре 180 градусов.

После выпечки смазываем лепешку медом.

Пусть вкушает!