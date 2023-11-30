Среди них есть и калита – большой корж из белой муки с отверстием посередине. Его традиционно выпекали все девушки, пришедшие на Андреевские вечерницы.
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Как приготовить постную калиту
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Всыпьте в глубокую миску 500 граммов муки. Добавьте щепотку соли, 1 чайную ложку разрыхлителя и 250 миллилитров теплой воды. Перемешайте.
- Влейте туда же 3 столовых ложки подсолнечного масла и снова перемешайте.
- Смешайте мак с сахаром в пропорции 2:1, чтобы получился 1 стакан. Оставьте 2 столовых ложки мака, чтобы украсить калиту. Высыпьте мак с сахаром в миску до теста.
- Добавьте 3 столовые ложки клюквы или изюма. Хорошо вымесите тесто, сформируйте шар и оставьте в миске, покрытой полотенцем, на 20 минут. После этого возьмите шар из теста и аккуратно руками сделайте отверстие посередине, придавая калите формы.
- Застелите противень пергаментной бумагой, выложите калиту, аккуратно расправив. Украсьте ее маком и изюмом. Поставьте запекаться на 30 минут при температуре 180 градусов.
- Готовое блюдо смажьте медом с помощью силиконовой кисточки.