Серед них є і калита – великий корж із білого борошна з отвором посередині. Його традиційно випікали всі дівчата, які прийшли на Андріївські вечорниці.

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Як приготувати пісну калиту

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів борошна;

– 250 мілілітрів теплої води;

– 3 столові ложки соняшникової олії;

– 200 грамів маку з цукром (у пропорції 2:1);

– 2 столові ложки меду;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1 дрібка солі;

– 3 столові ложки волоського горіха;

– 3 столові ложки сухої журавлини або родзинок.

Приготування:

Всипте в глибоку миску 500 грамів борошна. Додайте дрібку солі, 1 чайну ложку розпушувача та 250 мілілітрів теплої води. Перемішайте. Влийте туди ж 3 столові ложки соняшникової олії та знову перемішайте. Змішайте мак із цукром у пропорції 2:1, щоб вийшла 1 склянка. Залиште 2 столові ложки маку, щоб прикрасити калиту. Висипте мак із цукром у миску до тіста. Додайте 3 столові ложки журавлини або родзинок. Добре вимісіть тісто, сформуйте кулю та залиште в мисці, накритій рушником, на 20 хвилин. Після цього візьміть кулю з тіста та акуратно руками зробіть отвір посередині, надаючи калиті форми. Застеліть деко пергаментним папером, викладіть калиту, акуратно розправивши. Прикрасьте її маком та родзинками. Поставте запікатись на 30 хвилин за температури 180 градусів. Готову страву змастіть медом за допомогою силіконового пензлика.

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