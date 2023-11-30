Серед них є і калита – великий корж із білого борошна з отвором посередині. Його традиційно випікали всі дівчата, які прийшли на Андріївські вечорниці.
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Як приготувати пісну калиту
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Всипте в глибоку миску 500 грамів борошна. Додайте дрібку солі, 1 чайну ложку розпушувача та 250 мілілітрів теплої води. Перемішайте.
- Влийте туди ж 3 столові ложки соняшникової олії та знову перемішайте.
- Змішайте мак із цукром у пропорції 2:1, щоб вийшла 1 склянка. Залиште 2 столові ложки маку, щоб прикрасити калиту. Висипте мак із цукром у миску до тіста.
- Додайте 3 столові ложки журавлини або родзинок. Добре вимісіть тісто, сформуйте кулю та залиште в мисці, накритій рушником, на 20 хвилин. Після цього візьміть кулю з тіста та акуратно руками зробіть отвір посередині, надаючи калиті форми.
- Застеліть деко пергаментним папером, викладіть калиту, акуратно розправивши. Прикрасьте її маком та родзинками. Поставте запікатись на 30 хвилин за температури 180 градусів.
- Готову страву змастіть медом за допомогою силіконового пензлика.