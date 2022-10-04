Камамбер в слоеном тесте – отличная, быстрая закуска к праздничному столу. Все, что вам нужно завернуть в слоеное тесто, нарезать и закрутить палочки и выпечь в духовке.
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Такая творожная закуска станет настоящим украшением стола. По желанию прослойки теста можно смазать соусом песто или нарезать вяленые помидоры.
Рецепт горячей закуски с камамбером в тесте
- Время: 25 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Разделите тесто на две равные части. Каждую из них отдельно раскатайте занозой.
- На одну часть теста выложите камамбер, сделайте на сырые надрезы.
- Накройте все вторым слоем теста, осторожно выпрямите его и сделайте надрезы от центра к краям. Каждую воображаемую ленту закрутите в одну сторону (см. видео).
- Разогрейте духовку до 180 – 190 градусов.
- Смажьте поверхность теста яйцом и посыпьте семенами кунжута.
- Выпекайте закуску 20 – 25 минут. Ориентируйтесь по собственной духовке и золотистости пирога.
Приятного тебе аппетита!