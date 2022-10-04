Камамбер в слоеном тесте – отличная, быстрая закуска к праздничному столу. Все, что вам нужно завернуть в слоеное тесто, нарезать и закрутить палочки и выпечь в духовке.

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Такая творожная закуска станет настоящим украшением стола. По желанию прослойки теста можно смазать соусом песто или нарезать вяленые помидоры.

Рецепт горячей закуски с камамбером в тесте

Время: 25 минут

25 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов слоеного теста;

– 1 камамбер;

– 1 сырое куриное яйцо;

– семена кунжута.

Приготовление:

Разделите тесто на две равные части. Каждую из них отдельно раскатайте занозой.

На одну часть теста выложите камамбер, сделайте на сырые надрезы.

Накройте все вторым слоем теста, осторожно выпрямите его и сделайте надрезы от центра к краям. Каждую воображаемую ленту закрутите в одну сторону (см. видео).

Разогрейте духовку до 180 – 190 градусов.

Смажьте поверхность теста яйцом и посыпьте семенами кунжута.

Выпекайте закуску 20 – 25 минут. Ориентируйтесь по собственной духовке и золотистости пирога.

Приятного тебе аппетита!