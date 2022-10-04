Камамбер в слоеном тесте – отличная, быстрая закуска к праздничному столу. Все, что вам нужно завернуть в слоеное тесто, нарезать и закрутить палочки и выпечь в духовке.

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Такая творожная закуска станет настоящим украшением стола. По желанию прослойки теста можно смазать соусом песто или нарезать вяленые помидоры.

Рецепт горячей закуски с камамбером в тесте

  • Время: 25 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Разделите тесто на две равные части. Каждую из них отдельно раскатайте занозой.
  • На одну часть теста выложите камамбер, сделайте на сырые надрезы.
  • Накройте все вторым слоем теста, осторожно выпрямите его и сделайте надрезы от центра к краям. Каждую воображаемую ленту закрутите в одну сторону (см. видео).
  • Разогрейте духовку до 180 – 190 градусов.
  • Смажьте поверхность теста яйцом и посыпьте семенами кунжута.
  • Выпекайте закуску 20 – 25 минут. Ориентируйтесь по собственной духовке и золотистости пирога.

Приятного тебе аппетита!