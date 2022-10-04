Камамбер в листковому тісті – відмінна, швидка закуска до святкового столу. Все, що вам потрібно загорнути його в листкове тісто, нарізати та закрутити палички та випекти в духовці.
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Така сирна закуска стане справжньою окрасою столу. За бажанням, прошарки тіста можна змастити соусом песто або нарізати в'ялені помідори.
Рецепт гарячої закуски з камамбером в тісті
- Час: 25 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Розділіть тісто на дві рівні частини. Кожну з них окремо розкачайте скалкою.
- На одну частину тіста викладіть камамбер, зробіть на сирі надрізи.
- Накрийте все другим шаром тіста, обережно розпрямте його та зробіть надрізи від центру до країв. Кожну уявну стрічку закрутіть в одну сторону (див. відео).
- Розігрійте духовку до 180 – 190 градусів.
- Змастіть поверхню тіста яйцем та посипте насінням кунжуту.
- Випікайте закуску 20 – 25 хвилин. Орієнтуйтесь по власній духовці і золотистості пирога.
Смачного!