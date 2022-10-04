Камамбер в листковому тісті – відмінна, швидка закуска до святкового столу. Все, що вам потрібно загорнути його в листкове тісто, нарізати та закрутити палички та випекти в духовці.

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Така сирна закуска стане справжньою окрасою столу. За бажанням, прошарки тіста можна змастити соусом песто або нарізати в'ялені помідори.

Рецепт гарячої закуски з камамбером в тісті

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів листкового тіста;

– 1 камамбер;

– 1 сире куряче яйце;

– насіння кунжуту.

Приготування:

Розділіть тісто на дві рівні частини. Кожну з них окремо розкачайте скалкою.

На одну частину тіста викладіть камамбер, зробіть на сирі надрізи.

Накрийте все другим шаром тіста, обережно розпрямте його та зробіть надрізи від центру до країв. Кожну уявну стрічку закрутіть в одну сторону (див. відео).

Розігрійте духовку до 180 – 190 градусів.

Змастіть поверхню тіста яйцем та посипте насінням кунжуту.

Випікайте закуску 20 – 25 хвилин. Орієнтуйтесь по власній духовці і золотистості пирога.

Смачного!