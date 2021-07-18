Печенье "Канестрелли" – сладкая выпечка итальянской кухни, которое распространено в Пьемонте и Лигурии. Печенье готовят из песочного теста в виде ромашки с отверстием в центре.

Читайте также 10 советов, как привить ребенку любовь к здоровой пище

Основные ингредиенты – мука, яйца, сливочное масло и сахар. Нежное печенье украшают сахарной пудрой. Традиционно его подают к десертному вину.

Рецепт печенья

Время: 1 час

1 час Порции: 2 – 4

2 – 4 Калорийность на 100 граммов: 503 ккал

Ингредиенты:

– 150 граммов сливочного масла 82%;

– 150 граммов муки;

– 70 граммов кукурузного крахмала;

– 50 граммов сахара,

– 2 яичных желтка;

– 1 лимон;

– 5 граммов ванильного сахара;

– щепотка соли;

– 20 граммов сахарной пудры.

Для приготовления теста тщательно просейте муку и кукурузный крахмал через сито, чтобы не было комочков. В кастрюле отварите яйца, почистите. Лимон помойте, натрите на крупной терке цедру. В миске соедините муку с мягким сливочным маслом, добавьте соль, яичные желтки, сахар, ванильный сахар, цедру, перемешайте, замесите тесто, накройте пищевой пленкой, оставьте на 30 минут.

Песочное тесто / Фото Unsplash

Раскатайте корж из теста, с помощью формы "Цветок" сформируйте печенье. Противень выстелите пергаментом, выложите печенье. Разогрейте духовку до температуры 170 градусов, отправьте запекаться в течение 25 – 30 минут.

Песочное тесто / Фото Pixabay