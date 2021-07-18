Печенье "Канестрелли" – сладкая выпечка итальянской кухни, которое распространено в Пьемонте и Лигурии. Печенье готовят из песочного теста в виде ромашки с отверстием в центре.

Читайте также 10 советов, как привить ребенку любовь к здоровой пище

Основные ингредиенты – мука, яйца, сливочное масло и сахар. Нежное печенье украшают сахарной пудрой. Традиционно его подают к десертному вину.

Рецепт печенья

  • Время: 1 час
  • Порции: 2 – 4
  • Калорийность на 100 граммов: 503 ккал
  1. Для приготовления теста тщательно просейте муку и кукурузный крахмал через сито, чтобы не было комочков.
  2. В кастрюле отварите яйца, почистите.
  3. Лимон помойте, натрите на крупной терке цедру.
  4. В миске соедините муку с мягким сливочным маслом, добавьте соль, яичные желтки, сахар, ванильный сахар, цедру, перемешайте, замесите тесто, накройте пищевой пленкой, оставьте на 30 минут.

Песочное тесто / Фото Unsplash

  1. Раскатайте корж из теста, с помощью формы "Цветок" сформируйте печенье.
  2. Противень выстелите пергаментом, выложите печенье.
  3. Разогрейте духовку до температуры 170 градусов, отправьте запекаться в течение 25 – 30 минут.

Песочное тесто / Фото Pixabay

  1. Достаньте из духовки, выложите на тарелку, оставьте для охлаждения, задекорируйте сахарной пудрой. Приятного аппетита!