Печенье "Канестрелли" – сладкая выпечка итальянской кухни, которое распространено в Пьемонте и Лигурии. Печенье готовят из песочного теста в виде ромашки с отверстием в центре.
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Основные ингредиенты – мука, яйца, сливочное масло и сахар. Нежное печенье украшают сахарной пудрой. Традиционно его подают к десертному вину.
Рецепт печенья
- Время: 1 час
- Порции: 2 – 4
- Калорийность на 100 граммов: 503 ккал
- Для приготовления теста тщательно просейте муку и кукурузный крахмал через сито, чтобы не было комочков.
- В кастрюле отварите яйца, почистите.
- Лимон помойте, натрите на крупной терке цедру.
- В миске соедините муку с мягким сливочным маслом, добавьте соль, яичные желтки, сахар, ванильный сахар, цедру, перемешайте, замесите тесто, накройте пищевой пленкой, оставьте на 30 минут.
Песочное тесто / Фото Unsplash
- Раскатайте корж из теста, с помощью формы "Цветок" сформируйте печенье.
- Противень выстелите пергаментом, выложите печенье.
- Разогрейте духовку до температуры 170 градусов, отправьте запекаться в течение 25 – 30 минут.
Песочное тесто / Фото Pixabay
- Достаньте из духовки, выложите на тарелку, оставьте для охлаждения, задекорируйте сахарной пудрой. Приятного аппетита!