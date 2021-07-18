Печиво "Канестреллі" – солодка випічка італійської кухні, яке поширене у П'ємонті та Лігурії. Печиво готують з пісочного тіста у вигляді ромашки з отвором в центрі.

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Основні інгредієнти – борошно, яйця, вершкове масло і цукор. Ніжне печиво декорують цукровою пудрою. Традиційно його подають до десертного вина.

Рецепт печива

  • Час: 1 година
  • Порції: 2 – 4
  • Калорійність на 100 грамів: 503 ккал
  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно та кукурудзяний крохмаль через сито, щоб не було грудочок.
  2. У каструлі відваріть яйця, почистіть.
  3. Лимон помийте, натріть на грубій тертці цедру.
  4. У мисці з'єднайте борошно з м'яким вершковим маслом, додайте сіль, яєчні жовтки, цукор, ванільний цукор, цедру, перемішайте, замісіть тісто, накрийте харчовою плівкою, залиште на 30 хвилин.

Пісочне тісто/ Фото Unsplash

  1. Розкатайте корж з тіста, за допомогою форми "Квітка" сформуйте печиво.
  2. Деко вистеліть пергаментом, викладіть печиво.
  3. Розігрійте духовку до температури 170 градусів, відправте запікатись протягом 25 – 30 хвилин.

Пісочне тісто/ Фото Pixabay

  1. Дістаньте з духовки, викладіть на тарілку, залиште для охолодження, задекоруйте цукровою пудрою. Смачного!