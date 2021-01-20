Каннеллони с куриным фаршем прекрасно подойдут для диетического питания, ведь блюдо выпекается в духовке и подается с йогуртовым соусом. Мы уверены, что вам понравится такой низкокалорийный вариант классического итальянского блюда.

Каннеллони – классическое блюдо итальянской кухни, начинкой для которого может быть как сыр и шпинат, так и мясной фарш. Smachno News предлагает вам приготовить диетические каннеллони, которые на вкус не будут отличаться от оригинала.

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Как приготовить диетические каннеллони

В привычном нам рецепте блюда мы заменим калорийный соус Бешамель на греческий йогурт, можно использовать и нежирные сливки, а жирную творожную начинку и диетическую курочку.

Ингредиенты:

– трубочки каннеллони;

– 400 г куриного фарша;

– 1 луковица;

– 150 мл йогурта или нежирных сливок;

– 70 г нежирного творога;

– 3 шт. шампиньонов;

– тимьян;

– соль, перец на ваш вкус.