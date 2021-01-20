Каннеллони рецепт с куриным фаршем в духовке
Каннеллони с куриным фаршем прекрасно подойдут для диетического питания, ведь блюдо выпекается в духовке и подается с йогуртовым соусом. Мы уверены, что вам понравится такой низкокалорийный вариант классического итальянского блюда.
Каннеллони – классическое блюдо итальянской кухни, начинкой для которого может быть как сыр и шпинат, так и мясной фарш. Smachno News предлагает вам приготовить диетические каннеллони, которые на вкус не будут отличаться от оригинала.
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Как приготовить диетические каннеллони
В привычном нам рецепте блюда мы заменим калорийный соус Бешамель на греческий йогурт, можно использовать и нежирные сливки, а жирную творожную начинку и диетическую курочку.
- Почистите и нарежьте лук мелкими кубиками, а грибочки на небольшие кусочки. Сыр натрите на грубой терке или мелко покрошите руками.
- В средней кастрюле вскипятите слегка подсоленную воду и отварите в ней трубочки каннеллони до полуготовности – около 5-6 минут.
- Смажьте противень, в котором будете выпекать блюдо оливковым маслом и выложите на него отварные трубочки.
- На разогретой сковородке обжарьте лук, куриный фарш, тимьян – 3-4 минуты будет достаточно. Добавьте специй по вашему вкусу.
- Начините каннеллони фаршем со специями и выложите друг возле друга на противень.
- Смешайте грибы, сыр и йогурт, добавьте специй и полейте этим соусом трубочки.
- Выпекайте блюдо в духовке при 180 градусах 15-17 минут до золотистой корочки. Приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
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