Каннеллоні з курячим фаршем чудово підійдуть для дієтичного харчування, адже страва випікається в духовці та подається з йогуртовим соусом. Ми впевнені, що вам сподобається такий низькокалорійний варіант класичної італійської страви.

Каннеллоні – класична страва італійської кухні, начинкою для якої може бути як сир та шпинат, так і м'ясний фарш. Smachno News пропонує вам приготувати дієтичні каннеллоні, які на смак не відрізнятимуться від оригіналу.

Читайте також Смачна паста з тунцем за рецептом Євгена Клопотенка

Як приготувати дієтичні каннеллоні

У звичному нам рецепті страви ми замінимо калорійний соус Бешамель на грецький йогурт, можна використати й нежирні вершки, а жирну сирну начинку та дієтичну курочку.

Інгредієнти:

– трубочки каннеллоні;

– 400 г курячого фаршу;

– 1 цибулина;

– 150 мл йогурту або нежирних вершків;

– 70 г нежирного сиру;

– 3 шт. печериць;

– чебрець;

– сіль, перець на ваш смак.