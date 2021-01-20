Каннеллоні: рецепт з курячим фаршем в духовці
Каннеллоні з курячим фаршем чудово підійдуть для дієтичного харчування, адже страва випікається в духовці та подається з йогуртовим соусом. Ми впевнені, що вам сподобається такий низькокалорійний варіант класичної італійської страви.
Каннеллоні – класична страва італійської кухні, начинкою для якої може бути як сир та шпинат, так і м'ясний фарш. Smachno News пропонує вам приготувати дієтичні каннеллоні, які на смак не відрізнятимуться від оригіналу.
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Як приготувати дієтичні каннеллоні
У звичному нам рецепті страви ми замінимо калорійний соус Бешамель на грецький йогурт, можна використати й нежирні вершки, а жирну сирну начинку та дієтичну курочку.
- Почистіть та наріжте цибулю дрібними кубиками, а грибочки на невеликі шматочки. Сир натріть на грубій тертці або дрібно покришіть руками.
- У середній каструлі закип'ятіть злегка підсолену воду та відваріть в ній трубочки каннеллоні до напівготовності – близько 5-6 хвилин.
- Змастіть деко, в якому будете випікати страву оливковою олією та викладіть на нього відварені трубочки.
- На розігрітій сковорідці обсмажте цибулю, курячий фарш, чебрець – 3-4 хвилини буде достатньо. Додайте спецій на ваш смак.
- Начиніть каннеллоні фаршем зі спеціями та викладіть один біля одного на деко.
- Змішайте гриби, сир та йогурт, додайте спецій та полийте цим соусом трубочки.
- Випікайте страву в духовці при 180 градусах 15-17 хвилин до золотистої скоринки. Смачного!
Джерело: SmachnoNews
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