Каннелони – традиционное блюдо итальянской кухни. Это круглые макаронные трубочки, обычно фаршированные мясным соусом бешамель, шпинатом с рикотой или просто фаршем.
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Чтобы приготовить каннелони – нужно учесть несколько нюансов, а именно время, которое у вас есть в запасе. Если его мало – отварите трубочки сразу, а уже потом переходите к начинке и запеканию. Если его достаточно – начиняйте сырыми.
Рецепт каннелони с курятиной
- Время: 30 – 60 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Отварите каннелони в кипящей подсоленной воде 3 – 4 минуты. Они должны смягчиться, но не потерять форму.
- Пока трубочки варятся, на среднем огне обжарьте мясо, добавьте нарезанный кубиками лук и морковь. Полейте все томатным соусом немного разбавленным водой. Тушите начинку с любимыми специями.
- Добавьте в начинку горошек и перемешайте.
- Смажьте форму для запекания блюда растительным маслом или маслом. Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Нафаршируйте трубочки начинкой и выложите в жаропрочную форму.
- Заливаем сверху еще соусом из сливок и молока, покрываем тертым сыром со всех сторон, чтобы не было сухих краев.
- Запекайте каннелони 20 минут, если трубочки предварительно отварены. Если сырые – 40 – 60 минут.
- Подавайте блюдо со свежайшим салатом. Приятного тебе аппетита!