Сочетание хрустящей корочки и нежного слегка сладкого соуса – отличное сочетание вкусов, которое сведет с ума ваши рецепторы. Такое блюдо из куриных крылышек можно подать к столу в качестве закуски или с любимым овощным гарниром.

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Если вы фанатеете от курицы в кисло-сладком соусе, крылышки по-корейски составят ей конкуренцию. Всего 30 минут и блюдо на столе.

Рецепт курицы по-корейски

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  1. Отделите куриные крылья по фалангам. Панируйте их в муке.
  1. Подготовьте фритюр или разогрейте сковороду с толстым дном, и влейте масла. Прогрейте все до 180 градусов.
  1. В отдельной миске смешайте муку и воду. Тщательно вымешайте смесь до однородной консистенции, без комочков. Поочередно погрузите курицу в жидкую смесь и сразу обжаривайте во фритюре или на сковороде с горячим маслом. Когда крылышки стали румяными, переложите их на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
  1. На отдельной чистой сковороде смешайте измельченный чеснок, натертый имбирь, соевый соус, мед, уксус и кетчуп. Перемешайте деревянной лопаткой и прогрейте на медленном огне. Выложите на сковороду до соуса крылышки и обжарьте еще 5-10 минут до готовности.
  1. Соус должен полностью покрыть куриные крылышки в кляре.
  1. Выложите готовое блюдо на блюдо, посыпьте кунжутом и мелко нарезанной свежей зеленью: подойдет зеленый лук.

Приятного тебе аппетита!