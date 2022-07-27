Канелоні – традиційна страва італійської кухні. Це круглі макаронні трубочки, які зазвичай фарширують м'ясним соусом бешамель, шпинатом з рикотою або просто фаршем.

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Щоб приготувати страву канелоні потрібно врахувати кілька нюансів, а саме час, який у вас є в запасі. Якщо його обмаль – відваріть трубочки одразу, а вже потім переходьте до начинки та запікання. Якщо його вдосталь – начиняйте сирими.

Рецепт канелоні з курятиною

Час: 30 – 60 хвилин

30 – 60 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– упаковка канелоні;

– курячий фарш;

– ріпчаста цибуля;

– морква;

– зелений горошок;

– томатна паста або соус;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– твердий сир;

– 50 мілілітрів коров'ячих вершків;

– 50 мілілітрів коров'ячого молока.

Приготування:

Відваріть канелоні у киплячій підсоленій воді 3 – 4 хвилини. Вони повинні зм'якнути, але не втратити форму.

Доки трубочки варяться, на середньому вогні обсмажте м'ясо, додайте нарізану кубиками цибулю та моркву. Полийте все томатним соусом трішки розбавленим водою. Тушкуйте начинку з улюбленими спеціями.

Додайте до начинки горошок та перемішайте.