Канелоні – традиційна страва італійської кухні. Це круглі макаронні трубочки, які зазвичай фарширують м'ясним соусом бешамель, шпинатом з рикотою або просто фаршем.
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Щоб приготувати страву канелоні потрібно врахувати кілька нюансів, а саме час, який у вас є в запасі. Якщо його обмаль – відваріть трубочки одразу, а вже потім переходьте до начинки та запікання. Якщо його вдосталь – начиняйте сирими.
Рецепт канелоні з курятиною
- Час: 30 – 60 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Відваріть канелоні у киплячій підсоленій воді 3 – 4 хвилини. Вони повинні зм'якнути, але не втратити форму.
- Доки трубочки варяться, на середньому вогні обсмажте м'ясо, додайте нарізану кубиками цибулю та моркву. Полийте все томатним соусом трішки розбавленим водою. Тушкуйте начинку з улюбленими спеціями.
- Додайте до начинки горошок та перемішайте.
- Змастіть форму для запікання страви олією або маслом. Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Нафаршируйте трубочки начинкою та викладіть у жаротривку форму.
- Заливаємо зверху ще соусом з вершків та молока, покриваємо тертим сиром з усіх сторін, щоб не було сухих країв.
- Запікайте канелоні 20 хвилин, якщо трубочки попередньо відварені. Якщо сирі – 40 – 60 хвилин.
- Подавайте страву зі свіжим салатом. Смачного!