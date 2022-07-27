Канелоні – традиційна страва італійської кухні. Це круглі макаронні трубочки, які зазвичай фарширують м'ясним соусом бешамель, шпинатом з рикотою або просто фаршем.

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Щоб приготувати страву канелоні потрібно врахувати кілька нюансів, а саме час, який у вас є в запасі. Якщо його обмаль – відваріть трубочки одразу, а вже потім переходьте до начинки та запікання. Якщо його вдосталь – начиняйте сирими.

Рецепт канелоні з курятиною

  • Час: 30 – 60 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Відваріть канелоні у киплячій підсоленій воді 3 – 4 хвилини. Вони повинні зм'якнути, але не втратити форму.
  • Доки трубочки варяться, на середньому вогні обсмажте м'ясо, додайте нарізану кубиками цибулю та моркву. Полийте все томатним соусом трішки розбавленим водою. Тушкуйте начинку з улюбленими спеціями.
  • Додайте до начинки горошок та перемішайте.
  • Змастіть форму для запікання страви олією або маслом. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  • Нафаршируйте трубочки начинкою та викладіть у жаротривку форму.
  • Заливаємо зверху ще соусом з вершків та молока, покриваємо тертим сиром з усіх сторін, щоб не було сухих країв.
  • Запікайте канелоні 20 хвилин, якщо трубочки попередньо відварені. Якщо сирі – 40 – 60 хвилин.
  • Подавайте страву зі свіжим салатом. Смачного!