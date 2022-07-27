Каннелони с куриным фаршем: блюдо для семейного обеда

Если вы обожаете итальянскую кухню – этот рецепт для вас. Нежные, сочные трубочки с куриной начинкой отлично

Каннелони – традиционное блюдо итальянской кухни. Это круглые макаронные трубочки, обычно фаршированные мясным соусом бешамель, шпинатом с рикотой или просто фаршем.

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Чтобы приготовить каннелони – нужно учесть несколько нюансов, а именно время, которое у вас есть в запасе. Если его мало – отварите трубочки сразу, а уже потом переходите к начинке и запеканию. Если его достаточно – начиняйте сырыми.

Рецепт каннелони с курятиной

Время: 30 – 60 минут

30 – 60 минут Порции: 4

– упаковка каннелони;– куриный фарш;– репчатый лук;– морковь;– зеленый горошек;– томатная паста или соус;– соль;– черный молотый перец;– твердый сыр;– 50 миллилитров коровьих сливок;– 50 миллилитров коровьего молока.

Приготовление:

Отварите каннелони в кипящей подсоленной воде 3 – 4 минуты. Они должны смягчиться, но не потерять форму.

Пока трубочки варятся, на среднем огне обжарьте мясо, добавьте нарезанный кубиками лук и морковь. Полейте все томатным соусом немного разбавленным водой. Тушите начинку с любимыми специями.

Добавьте в начинку горошек и перемешайте.