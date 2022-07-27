Каннелони с куриным фаршем: блюдо для семейного обеда

27 июля 2022 , 13:48
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Источник:

инстаграмм Cooking by Yuliya

Если вы обожаете итальянскую кухню – этот рецепт для вас. Нежные, сочные трубочки с куриной начинкой отлично

Каннелони – традиционное блюдо итальянской кухни. Это круглые макаронные трубочки, обычно фаршированные мясным соусом бешамель, шпинатом с рикотой или просто фаршем.

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Чтобы приготовить каннелони – нужно учесть несколько нюансов, а именно время, которое у вас есть в запасе. Если его мало – отварите трубочки сразу, а уже потом переходите к начинке и запеканию. Если его достаточно – начиняйте сырыми.

Рецепт каннелони с курятиной

  • Время: 30 – 60 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– упаковка каннелони;
– куриный фарш;
– репчатый лук;
– морковь;
– зеленый горошек;
– томатная паста или соус;
– соль;
– черный молотый перец;
– твердый сыр;
– 50 миллилитров коровьих сливок;
– 50 миллилитров коровьего молока.

Приготовление:

  • Отварите каннелони в кипящей подсоленной воде 3 – 4 минуты. Они должны смягчиться, но не потерять форму.
  • Пока трубочки варятся, на среднем огне обжарьте мясо, добавьте нарезанный кубиками лук и морковь. Полейте все томатным соусом немного разбавленным водой. Тушите начинку с любимыми специями.
  • Добавьте в начинку горошек и перемешайте.
  • Смажьте форму для запекания блюда растительным маслом или маслом. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  • Нафаршируйте трубочки начинкой и выложите в жаропрочную форму.
  • Заливаем сверху еще соусом из сливок и молока, покрываем тертым сыром со всех сторон, чтобы не было сухих краев.
  • Запекайте каннелони 20 минут, если трубочки предварительно отварены. Если сырые – 40 – 60 минут.
  • Подавайте блюдо со свежайшим салатом. Приятного тебе аппетита!
Автор: Богданна Рибак