Ингредиент – один, разница – большая: почему стоит карамелизовать лук

Лук – это настоящая витаминная бомба, без которой не может обойтись большинство блюд. Его вкус можно усилить карамелизацией, тем более что этот процесс очень прост.

Как только мы выкладываем лук на сковороду и начинаем его жарить, кухню наполняет особый аромат, пробуждающий у нас незаурядный аппетит. Добавить этому ингредиенту незабываемых ноток поможет карамелизация, к которой часто обращаются опытные повара.

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Почему стоит карамелизовать лук

Карамелизовать лук очень просто: тщательно его чистим, нарезаем, обжариваем на растительном масле до полупрозрачности. Когда он станет немного мягче, нужно добавить две щепотки сахара, что сделает лук золотистым и сладким.

Особое дополнение к блюдам / Фото Cookery

Карамелизованный лук идеально подходит для вареников с картофелем. У него нет никакого горького привкуса, а легкая хрусткость и сладкий вкус сделают вареники совершенными.

Также карамелизированный лук прекрасно смакует с мясом и салатами. Попытайтесь добавить сахар при жарке лука только один раз – и вы уже не сможете отказаться от этого приема в будущем.