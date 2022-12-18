Як тільки ми викладаємо цибулю на пательню та починаємо її смажити, кухню наповнює особливий аромат, який пробуджує в нас неабиякий апетит. Додати цьому інгредієнту незабутніх ноток допоможе карамелізація, до якої часто звертаються досвідчені кухарі.

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Чому варто карамелізувати цибулю

Карамелізувати цибулю дуже просто: ретельно її чистимо, нарізаємо, обсмажуємо на олії до напівпрозорості. Коли вона стане трішки м'якшою, потрібно додати дві щіпки цукру, що зробить цибулю золотистою та солодкою.

Особливий додаток до страв / Фото Cookery

Карамелізована цибуля ідеально пасує для вареників з картоплею. У неї немає ніякого гіркого присмаку, а легка хрусткість та солодкий смак зроблять вареники довершеними.

Також карамелізована цибуля чудово смакує з м'ясом та салатами. Спробуйте додати цукор при смаженні цибулі лише один раз – і ви вже не зможете відмовитися від цього прийому у майбутньому.