Известный украинский шеф-повар Дмитрий Горовенко подготовил для своих подписчиков в соцсети инстаграм изысканный рецепт пасты карбонара. Обязательно попробуйте.

Дмитрий Горовенко предлагает приготовить пасту беконом со сливочным соусом.

Блюдо было изобретено в середине XX века. Паста карбонара является традиционной для итальянского региона Лацио, столицей которого является Рим. В других странах в соус добавляют сливки и копченый бекон.

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Как приготовить пасту карбонара

Ингредиенты:

– 250 граммов спагетти или тальятелли;

– 150 граммов бекона (Щековина)

– 30 граммов для вкуса хамон или парма;

– 1 чайная ложка чеснока в оливковом масле;

– чили свежий или сушеный;

– 2 куриные желтки;

– 50 миллилитров белого сухого вина (или вода с лимоном);

– 200 миллилитров сливок 20-33%;

– 3 столовые ложки оливкового;

– соль и перец;

– 20 граммов тертого сыра (Пармезан или Грана Падано);

– микрогрин для декора (по желанию).

Порции: 2