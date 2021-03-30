Как приготовить пасту карбонара: рецепт от Дмитрия Горовенко
Известный украинский шеф-повар Дмитрий Горовенко подготовил для своих подписчиков в соцсети инстаграм изысканный рецепт пасты карбонара. Обязательно попробуйте.
Источник:инстаграм Дмитра Горовенко
Дмитрий Горовенко предлагает приготовить пасту беконом со сливочным соусом.
Блюдо было изобретено в середине XX века. Паста карбонара является традиционной для итальянского региона Лацио, столицей которого является Рим. В других странах в соус добавляют сливки и копченый бекон.
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Как приготовить пасту карбонара
Порции: 2
- Твердый сыр натрите на крупной терке.
- В миске соедините желтки с сыром, добавьте сливки, перемешайте венчиком.
- Очистите чеснок, измельчите ножом,
- Нарежьте тонкими ломтиками бекон.
- На сковороде с оливковым маслом обжарьте чеснок, добавьте на кончике ножа перец чили, специи, розмарин, перемешайте, обжарьте несколько минут. Далее – добавьте вино, сливки еще несколько минут тушите.
- В кастрюле с кипятком отварите пасту.
- Выложите на тарелку готовую пасту, добавьте соус с беконом. Приятного аппетита!
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