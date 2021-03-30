Рецепт овощей стир-фрай из киноа от шеф-повара Владимира Ярославского
Овощи стир-фрай из киноа прекрасно подойдут для сытного и полезного обеда или ужина, а если вы любите завтракать кашами – смело можете готовить это блюдо и на завтрак.
Источник:Владимир Ярославский
Владимир Ярославский поделился с читателями вкусным рецептом блюда из овощей и киноа – стир-фрай. Шеф-повар рассказал, что это блюдо можно готовить не только на сковородке-вок, но и в обычной.
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Судья "Мастер Шеф" рассказал, что впервые попробовал это блюдо в Нью-Йорке и оно служило прекрасным гарниром к мясу или рыбе. Также, овощи стри-фрай шеф-повар ввел в меню своего ресторана.
Я меняю овощи в зависимости от наличия, поэтому смело меняйте на то, что есть у вас,
– отметил Владимир Ярославский.
Рецепт овощей стри-фрай из киноа
- Отварите киноа до готовности в подсоленной воде.
- Для приготовления овощей нарежьте их тонкой соломкой, а листья салата порвите руками.
- Для заправки смешайте соевый соус, жареное кунжутное масло, чили, сок апельсина и пасту карри.
- Разогрейте сковороду на огне, добавьте 15 мл растительного масла.
- Обжарьте овощи в сковороде около минуты, добавьте готовое киноа. Влейте половину заправки и обжаривайте ингредиенты около 45 секунд.
- Готовое блюдо выложите на тарелки, у вас получится около трех порций. Украшаем свежей кинзой и дробленым орехом кешью. Овощи смакуют лучше горячими – тогда они приятно хрустят. Приятного аппетита!
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