Овощи стир-фрай из киноа прекрасно подойдут для сытного и полезного обеда или ужина, а если вы любите завтракать кашами – смело можете готовить это блюдо и на завтрак.

Владимир Ярославский поделился с читателями вкусным рецептом блюда из овощей и киноа – стир-фрай. Шеф-повар рассказал, что это блюдо можно готовить не только на сковородке-вок, но и в обычной.

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Судья "Мастер Шеф" рассказал, что впервые попробовал это блюдо в Нью-Йорке и оно служило прекрасным гарниром к мясу или рыбе. Также, овощи стри-фрай шеф-повар ввел в меню своего ресторана.

Я меняю овощи в зависимости от наличия, поэтому смело меняйте на то, что есть у вас,

– отметил Владимир Ярославский.

Рецепт овощей стри-фрай из киноа

Ингредиенты:

– 40 г корня сельдерея;

– 45 г тыквы;

– 30 г пастернака;

– 40 г салата айсберг;

– 15 г красного лука;

– 40 г сладкого перца;

– 40 г листьев шпината;

– 10 г свежего имбиря.

Для соуса:

– 60 г соевого соуса;

– 20 г жареного кунжутного масла;

– 60 г свит Чили;

– 30 г сока апельсина;

– 5 г пасты Карри.