Карбонара – традиционная итальянская паста, ингредиентами которой кроме спагетти являются вяленая свинина, яйца и сыр. Для вкуса, текстуры и цвета в рецепте могут присутствовать тунец и красный перец.
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Готовить карбонару легко и быстро, она может стать как хорошей опцией для обеда, так и фантастическим ужином после тяжелого рабочего дня.
Рецепт карбонары с тунцом
Время: 30 минут
Порций: 4
Прекрасное блюдо на все случаи жизни / Фото Pexels
Ингредиенты:
- пачка спагетти;
- 4 ломтика бекона;
- 4 взбитых яйца;
- 3 столовые ложки сливок;
- 2 столовые ложки растопленного сливочного масла;
- столовая ложка оливкового масла;
- нарезанный соломкой красный болгарский перец;
- 3 измельченных зубчика чеснока;
- 1 мелко нарезанная луковица;
- банка тунца (масло сцеживаем);
- тертый пармезан.
Приготовление:
- Кастрюлю с подсоленной водой доводим до кипения и варим спагетти аль денте. 1/2 стакана воды оставляем для последующих манипуляций.
- Бекон готовим на среднем огне до хрустящей корочки. Выкладываем на бумажные полотенца, затем нарезаем и откладываем.
- Взбиваем яйца, добавляем сливки, еще раз взбиваем и отставляем.
- В сковороду, где готовили бекон, добавляем сливочное масло и оливковое масло, хорошо нагреваем на среднем огне. Добавляем перец, чеснок и лук, жарим до готовности.
- Добавляем на сковороду готовые макароны и тунец. Готовим несколько минут, постоянно помешивая.
- Добавляем яйца со сливками и готовим несколько минут, не забываем помешивать.
- Добавляем отставленную ранее воду, сыр и измельченный бекон. Перемешиваем. Готовим, пока сыр не расплавится.
- Подаем на стол сразу после готовности.
Приятного аппетита!