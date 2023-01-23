Карбонара – традиционная итальянская паста, ингредиентами которой кроме спагетти являются вяленая свинина, яйца и сыр. Для вкуса, текстуры и цвета в рецепте могут присутствовать тунец и красный перец.

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Готовить карбонару легко и быстро, она может стать как хорошей опцией для обеда, так и фантастическим ужином после тяжелого рабочего дня.

Рецепт карбонары с тунцом

Время: 30 минут

Порций: 4

Прекрасное блюдо на все случаи жизни / Фото Pexels

Ингредиенты:

  • пачка спагетти;
  • 4 ломтика бекона;
  • 4 взбитых яйца;
  • 3 столовые ложки сливок;
  • 2 столовые ложки растопленного сливочного масла;
  • столовая ложка оливкового масла;
  • нарезанный соломкой красный болгарский перец;
  • 3 измельченных зубчика чеснока;
  • 1 мелко нарезанная луковица;
  • банка тунца (масло сцеживаем);
  • тертый пармезан.

Приготовление:

  1. Кастрюлю с подсоленной водой доводим до кипения и варим спагетти аль денте. 1/2 стакана воды оставляем для последующих манипуляций.
  2. Бекон готовим на среднем огне до хрустящей корочки. Выкладываем на бумажные полотенца, затем нарезаем и откладываем.
  3. Взбиваем яйца, добавляем сливки, еще раз взбиваем и отставляем.
  4. В сковороду, где готовили бекон, добавляем сливочное масло и оливковое масло, хорошо нагреваем на среднем огне. Добавляем перец, чеснок и лук, жарим до готовности.
  5. Добавляем на сковороду готовые макароны и тунец. Готовим несколько минут, постоянно помешивая.
  6. Добавляем яйца со сливками и готовим несколько минут, не забываем помешивать.
  7. Добавляем отставленную ранее воду, сыр и измельченный бекон. Перемешиваем. Готовим, пока сыр не расплавится.
  8. Подаем на стол сразу после готовности.

Приятного аппетита!