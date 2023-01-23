Карбонара – традиційна італійська паста, інгредієнтами якої окрім спагетті є в'ялена свинина, яйця та сир. Також для смаку, текстури та кольору у рецепті можуть бути присутні тунець та червоний перець.

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Готувати карбонару легко та швидко, тож вона може стати як гарною опцією для обіду, так і фантастичною вечерею після важкого робочого дня.

Рецепт карбонари з тунцем

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Чудова страва на повсякдень / Фото Pexels

Інгредієнти:

пачка спагетті;

4 скибочки бекону;

4 збитих яйця;

3 столові ложки вершків;

2 столові ложки розтопленого вершкового масла;

столова ложка оливкової олії;

нарізаний соломкою червоний болгарський перець;

3 подрібнених зубчики часнику;

1 дрібно нарізана цибулина;

банка тунця (олію зціджуємо);

тертий пармезан.

Приготування:

Каструлю з підсоленою водою доводимо до кипіння варимо спагетті аль денте. 1/2 склянки води залишаємо для подальших маніпуляцій. Бекон готуємо на середньому вогні до хрусткої скоринки. Викладаємо на паперові рушники, потім нарізаємо та відкладаємо. Збиваємо яйця, додаємо вершки, ще раз збиваємо та відставляємо. У сковороду, в якій готували бекон, додаємо вершкове масло та олію, добре нагріваємо на середньому вогні. Додаємо перець, часник та цибулю, смажимо до готовності. Додаємо на сковорідку готові макарони та тунець. Готуємо кілька хвилин, постійно помішуючи. Додаємо яйця з вершками та готуємо ще кілька хвилин, не забуваємо помішувати. Додаємо воду, яку відставили раніше, сир та подрібнений бекон. Перемішуємо. Готуємо, поки сир не розплавиться. Подаємо на стіл одразу після готовності.

Смачного!