Итальянская изысканность из простых ингредиентов: особый рецепт карбонары

Паста карбонара – одно из самых популярных итальянских блюд. Если вы хотите насладиться вкусной едой при небольших затратах времени, то этот рецепт точно для вас.

Карбонара – традиционная итальянская паста, ингредиентами которой кроме спагетти являются вяленая свинина, яйца и сыр. Для вкуса, текстуры и цвета в рецепте могут присутствовать тунец и красный перец.

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Готовить карбонару легко и быстро, она может стать как хорошей опцией для обеда, так и фантастическим ужином после тяжелого рабочего дня.

Рецепт карбонары с тунцом

Время: 30 минут

Порций: 4

Прекрасное блюдо на все случаи жизни / Фото Pexels

Ингредиенты:

пачка спагетти;

4 ломтика бекона;

4 взбитых яйца;

3 столовые ложки сливок;

2 столовые ложки растопленного сливочного масла;

столовая ложка оливкового масла;

нарезанный соломкой красный болгарский перец;

3 измельченных зубчика чеснока;

1 мелко нарезанная луковица;

банка тунца (масло сцеживаем);

тертый пармезан.

Приготовление:

Кастрюлю с подсоленной водой доводим до кипения и варим спагетти аль денте. 1/2 стакана воды оставляем для последующих манипуляций. Бекон готовим на среднем огне до хрустящей корочки. Выкладываем на бумажные полотенца, затем нарезаем и откладываем. Взбиваем яйца, добавляем сливки, еще раз взбиваем и отставляем. В сковороду, где готовили бекон, добавляем сливочное масло и оливковое масло, хорошо нагреваем на среднем огне. Добавляем перец, чеснок и лук, жарим до готовности. Добавляем на сковороду готовые макароны и тунец. Готовим несколько минут, постоянно помешивая. Добавляем яйца со сливками и готовим несколько минут, не забываем помешивать. Добавляем отставленную ранее воду, сыр и измельченный бекон. Перемешиваем. Готовим, пока сыр не расплавится. Подаем на стол сразу после готовности.

Приятного аппетита!