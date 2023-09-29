Вкуснее не найти – карпатская медовуха по рецепту прадедов

29 сентября 2023, 16:55
Читати новину українською

Источник:

Рецепты Карпат

Издавна украинцы варили не только компоты, кисели или гнали самогон. Популярным напитком также была медовуха, о которой мы сегодня и поговорим.

Карпатская медовуха – сладкий и опьяняющий напиток, который издавна готовили наши предки. Алкогольные напитки из меда начали готовить в Карпатах несколько тысячелетий назад одновременно с появлением в горах Карпат пчеловодства.

Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша

Мед оказывает напитку противовоспалительные, антибактериальные, противоаллергические и бактерицидные свойства. Теплая медовуха в Карпатах используется в лечебном курсе простудных заболеваний, ангине и тонзиллите. Также она обладает потогонным и мочегонным свойствами.

Мы предлагаем приготовить его дома и использовать по назначению.

Карпатская медовуха "монастырская" – рецепт

  • Время: 1 месяц
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 1,5 литра воды;
– 500 граммов меда;
– 5 граммов хмеля;
– 5 граммов черного чая.

Приготовление:

  • Разводим мед горячей водой, на слабом огне кипятим в течение 3 часов.
  • Добавляем хмель в тканевом или марлевом мешочке, продолжаем варить еще 1 час, подливая горячую воду.
  • Снимаем с огня, чуть-чуть охлаждаем и процеживаем через ткань в эмалированную посуду, не доливая до края.
  • Переводим в теплое место на 2 дня, затем добавляем заваренный чай (половину количества) и сразу процеживаем (не перемешивая).
  • Предпочтительно дополнительно профильтровать несколько раз для лучшего освещения напитка. Перед употреблением выдержать от 30 дней до 1 года в прохладном месте.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить квашеную капусту на зиму без ошибок.
Автор: Богданна Рибак