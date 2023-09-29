Карпатська медовуха – солодкий та п'янкий напій, який здавна готували наші предки. Алкогольні напої з меду почали готувати в Карпатах кілька тисячоліть тому одночасно з появою в горах Карпат бджільництва.
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Мед надає напою протизапальні, антибактеріальні, протиалергічні й бактерицидні властивості. Тепла медовуха у Карпатах використовується в лікувальному курсі простудних захворювань, ангіні й тонзиліті. Також вона володіє потогінним і сечогінним властивостями.
Ми пропонуємо приготувати її вдома та використовувати за призначенням.
Карпатська медовуха "монастирська" – рецепт
- Час: 1 місяць
- Порції: 4
Приготування:
- Розводимо мед гарячою водою, на слабкому вогні кип'ятимо протягом 3 годин.
- Додаємо хміль в тканинному або марлевому мішечку, продовжуємо варити ще 1 годину, підливаючи гарячу воду.
- Знімаємо з вогню, трохи охолоджуємо і проціджуємо через тканину в емальований посуд, не доливаючи до краю.
- Перекладаємо в тепле місце на 2 дні, потім додаємо заварений чай (половину кількості) і відразу проціджуємо (не перемішуючи).
- Бажано додатково профільтрувати кілька разів для кращого освітлення напою. Перед вживанням витримати від 30 днів до 1 року в прохолодному місці.
Смачного!