Квашеная капуста – одна из любимых зимних закусок многих украинцев. Хотя процесс приготовления совсем не труден, ведь процесс ферментации (заквашивания) происходит без посторонней помощи, все же встречаются распространенные ошибки.

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Популярные ошибки при сквашивании капусты

Температурный режим при заквашивании капусты в банке;

При квашении не выпущены газы, образующиеся при ферментации;

Недостаточно количество рассола;

Маловато соли;

использование йодированной соли;

Использование поздних сортов капусты.

Рецепт квашеной капусты с морковью

Время: 3 – 4 дня

3 – 4 дня Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 килограмма белокочанной капусты;

– 2 большие морковки;

– 45 граммов соли;

– 1 чайная ложка сахара.

Приготовление:

Тонко шинкуем белокочанную капусту, а морковь натираем на терке.

Смешиваем все с солью и сахаром. Тщательно перемешиваем руками, немного подавляем и перекладываем в бочку или специальную посуду.

Прижимаем тяжелой кастрюлей, чтобы получился сок.

Оставляем все ферментироваться на 3 дня при комнатной температуре. Не забывайте выпускать образующиеся газы из капусты. Для этого снимайте кастрюлю и все прижимайте руками.

Готовую капусту перекладываем в банки, закрываем крышками и храним в прохладном темном месте или в холодильнике.

Приятного аппетита!

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