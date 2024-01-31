Карпатские базари: удивите родных уникальными картофельными пирогами с подливкой

31 января 2024, 15:05
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Источник:

Shuba

Карпатские базари – одно из самых известных блюд украинской традиционной кухни. В нем уникально сочетается сырой тертый картофель и домашний сыр.

Это блюдо имеет много названий – кныдли, палюшки, пизы, бульбяны, тырчаны или трыни пироги. В каждом уголке Украины есть свои особенности приготовления.

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Рецепт карпатских базаров

  • Час: 1 час 40 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 2 килограмма картофеля;
– 2 луковицы;
– 1 яйцо;
– 4 столовые ложки муки;
– 1 чайная ложка соли.

Для начинки:
– 300 граммов творога;
– 1 яйцо;
– 2 веточки укропа;
– соль по вкусу.

Для подливки:
– 50 граммов сушеных грибов;
– 2 луковицы;
– 30 миллилитров масла.

Приготовление:

  1. Залейте грибы холодной водой и оставьте на 20 минут.
  2. Свежий сыр разотрите вилкой, добавьте яйцо, измельченный укроп, соль и перемешайте.
  3. С грибов слейте воду, промойте и отварите в подсоленной воде в течение 30 минут.
  4. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле на среднем огне до золотистости.
  5. Сваренные грибы откиньте на сито, чтобы стекла вода. Далее нарежьте их небольшими кусочками и отправьте к луку. Жарьте, помешивая, еще несколько минут.
  6. 2 средних лука и почищенный картофель натрите на мелкой терке. Кастрюлю застелите марлей, откиньте на нее тертый картофель и хорошо отожмите из него сок. Сок оставьте, чтобы отстоялся.
  7. В глубокую миску выложите картофель и лук. Добавьте муку, яйцо, соль и хорошо перемешайте.
  8. Сок из картофеля аккуратно перелейте в отдельную посуду, а крахмал, который остался на дне, добавьте к картофельной массе.
  9. Наберите небольшое количество картофельной массы, скатайте шарик и сделайте лепешку размером с ладонь. На середину положите пол чайной ложки сырной начинки, защепите края и сформируйте шарик.
  10. Выложите шарики на тарелку на расстоянии друг от друга.
  11. В большой кастрюле вскипятите воду, добавьте пол чайной ложки соли, пол литра картофельного сока и выложите в нее пирожки. Варите небольшими партиями минут 10 – 15, осторожно перемешивая.
  12. Готовые базари выложите на тарелку, заправьте грибной поджаркой и подавайте к столу.

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Автор: Ольга Котів