Карпатские базари: удивите родных уникальными картофельными пирогами с подливкой

Карпатские базари – одно из самых известных блюд украинской традиционной кухни. В нем уникально сочетается сырой тертый картофель и домашний сыр.

Это блюдо имеет много названий – кныдли, палюшки, пизы, бульбяны, тырчаны или трыни пироги. В каждом уголке Украины есть свои особенности приготовления.

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Рецепт карпатских базаров

Час : 1 час 40 минут

: 1 час 40 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 2 килограмма картофеля;

– 2 луковицы;

– 1 яйцо;

– 4 столовые ложки муки;

– 1 чайная ложка соли.

Для начинки:

– 300 граммов творога;

– 1 яйцо;

– 2 веточки укропа;

– соль по вкусу.

Для подливки:

– 50 граммов сушеных грибов;

– 2 луковицы;

– 30 миллилитров масла.

Приготовление:

Залейте грибы холодной водой и оставьте на 20 минут. Свежий сыр разотрите вилкой, добавьте яйцо, измельченный укроп, соль и перемешайте. С грибов слейте воду, промойте и отварите в подсоленной воде в течение 30 минут. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле на среднем огне до золотистости. Сваренные грибы откиньте на сито, чтобы стекла вода. Далее нарежьте их небольшими кусочками и отправьте к луку. Жарьте, помешивая, еще несколько минут. 2 средних лука и почищенный картофель натрите на мелкой терке. Кастрюлю застелите марлей, откиньте на нее тертый картофель и хорошо отожмите из него сок. Сок оставьте, чтобы отстоялся. В глубокую миску выложите картофель и лук. Добавьте муку, яйцо, соль и хорошо перемешайте. Сок из картофеля аккуратно перелейте в отдельную посуду, а крахмал, который остался на дне, добавьте к картофельной массе. Наберите небольшое количество картофельной массы, скатайте шарик и сделайте лепешку размером с ладонь. На середину положите пол чайной ложки сырной начинки, защепите края и сформируйте шарик. Выложите шарики на тарелку на расстоянии друг от друга. В большой кастрюле вскипятите воду, добавьте пол чайной ложки соли, пол литра картофельного сока и выложите в нее пирожки. Варите небольшими партиями минут 10 – 15, осторожно перемешивая. Готовые базари выложите на тарелку, заправьте грибной поджаркой и подавайте к столу.