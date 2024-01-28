Участница "МастерШеф" поделилась своим рецептом. Это блюдо упоминал еще Иван Котляревский в своей "Энеиде".

Стоит попробовать Вкусность из глубины веков: готовим барские гречаники с мясом

Баба-шарпанина

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. В большую кастрюлю положите предварительно очищенное и вымытое дорадо, филе минтая, целую морковь и лук, лавровый лист, черный перец горошком и корень петрушки. Залейте все водой и поставьте вариться.
  2. Когда бульон закипит, посолите его и варите еще 30 минут после кипения. Далее извлеките из него рыбу, процедите и оставьте охлаждаться.
  3. Отварную рыбу отделите от костей и порвите на куски.
  4. На разогретой сковороде поджарьте нарезанный кубиком лук до золотистости, затем добавьте нарезанную кубиком отварную морковь. Посолите, поперчите и немного обжарьте.
  5. В отдельную миску налейте бульон, добавьте муку, немного соли и замесите тесто.
  6. Форму для запекания смажьте маслом, выложите в нее измельченную рыбу, поджарку и залейте тестом.
  7. Поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 40 – 50 минут. Готовую бабу-шарпанину посыпьте измельченным зеленым луком.