Участница "МастерШеф" поделилась своим рецептом. Это блюдо упоминал еще Иван Котляревский в своей "Энеиде".
Стоит попробовать Вкусность из глубины веков: готовим барские гречаники с мясом
Баба-шарпанина
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- В большую кастрюлю положите предварительно очищенное и вымытое дорадо, филе минтая, целую морковь и лук, лавровый лист, черный перец горошком и корень петрушки. Залейте все водой и поставьте вариться.
- Когда бульон закипит, посолите его и варите еще 30 минут после кипения. Далее извлеките из него рыбу, процедите и оставьте охлаждаться.
- Отварную рыбу отделите от костей и порвите на куски.
- На разогретой сковороде поджарьте нарезанный кубиком лук до золотистости, затем добавьте нарезанную кубиком отварную морковь. Посолите, поперчите и немного обжарьте.
- В отдельную миску налейте бульон, добавьте муку, немного соли и замесите тесто.
- Форму для запекания смажьте маслом, выложите в нее измельченную рыбу, поджарку и залейте тестом.
- Поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 40 – 50 минут. Готовую бабу-шарпанину посыпьте измельченным зеленым луком.