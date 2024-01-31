Это блюдо имеет много названий – кныдли, палюшки, пизы, бульбяны, тырчаны или трыни пироги. В каждом уголке Украины есть свои особенности приготовления.
Будет вкусно Вы будете варить только так: простой рецепт самого красного борща
Рецепт карпатских базаров
- Час: 1 час 40 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- Залейте грибы холодной водой и оставьте на 20 минут.
- Свежий сыр разотрите вилкой, добавьте яйцо, измельченный укроп, соль и перемешайте.
- С грибов слейте воду, промойте и отварите в подсоленной воде в течение 30 минут.
- Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле на среднем огне до золотистости.
- Сваренные грибы откиньте на сито, чтобы стекла вода. Далее нарежьте их небольшими кусочками и отправьте к луку. Жарьте, помешивая, еще несколько минут.
- 2 средних лука и почищенный картофель натрите на мелкой терке. Кастрюлю застелите марлей, откиньте на нее тертый картофель и хорошо отожмите из него сок. Сок оставьте, чтобы отстоялся.
- В глубокую миску выложите картофель и лук. Добавьте муку, яйцо, соль и хорошо перемешайте.
- Сок из картофеля аккуратно перелейте в отдельную посуду, а крахмал, который остался на дне, добавьте к картофельной массе.
- Наберите небольшое количество картофельной массы, скатайте шарик и сделайте лепешку размером с ладонь. На середину положите пол чайной ложки сырной начинки, защепите края и сформируйте шарик.
- Выложите шарики на тарелку на расстоянии друг от друга.
- В большой кастрюле вскипятите воду, добавьте пол чайной ложки соли, пол литра картофельного сока и выложите в нее пирожки. Варите небольшими партиями минут 10 – 15, осторожно перемешивая.
- Готовые базари выложите на тарелку, заправьте грибной поджаркой и подавайте к столу.