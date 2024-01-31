Ця страва має багато назв – книдлі, палюшки, пизи, бульб'яні, тирчані або трині пироги. У кожному куточку України є свої особливості приготування.
Буде смачно Ви варитимете лише так: простий рецепт найчервонішого борщу
Рецепт карпатських базарів
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- Залийте гриби холодною водою та залиште на 20 хвилин.
- Свіжий сир розітріть виделкою, додайте яйце, подрібнений кріп, сіль і перемішайте.
- З грибів злийте воду, промийте та відваріть у підсоленій воді протягом 30 хвилин.
- Цибулю наріжте півкільцями й обсмажте на олії на середньому вогні до золотистості.
- Зварені гриби відкиньте на сито, щоб стекла вода. Далі наріжте їх невеликими шматочками та відправте до цибулі. Смажте, помішуючи, ще кілька хвилин.
- 2 середні цибулі та почищену картоплю натріть на дрібній терці. Каструлю застеліть марлею, відкиньте на неї терту картоплю та добре відтисніть з неї сік. Сік залиште, щоб відстоявся.
- У глибоку миску викладіть картоплю та цибулю. Додайте борошно, яйце, сіль і добре перемішайте.
- Сік з картоплі акуратно перелийте в окремий посуд, а крохмаль, який лишився на дні, додайте до картопляної маси.
- Надберіть невелику кількість картопляної маси, скачайте кульку й зробіть паляничку розміром з долоню. На середину покладіть пів чайної ложки сирної начинки, защепіть краї та сформуйте кульку.
- Викладіть кульки на тарілку на відстані одна від одної.
- У великій каструлі закип'ятіть воду, додайте пів чайної ложки солі, пів літра картопляного соку й викладіть в неї пиріжки. Варіть невеликими партіями хвилин 10 – 15, обережно перемішуючи.
- Готові базарі викладіть на тарілку, заправте грибною засмажкою і подавайте до столу.