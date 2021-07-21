Фаршированный картофель – одно из любимых блюд украинцев, ведь его можно начинить яйцами, сыром, грибами, рыбой или мясом.

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Рецепт очень прост в приготовлении, а вкус фаршированного картофеля – безупречен. Вы с легкостью можете подать это блюдо к будничному и праздничному столу.

Рецепт фаршированного картофеля

  • Время: 2 часа
  • Порции: 4 – 5

Фарширована картопля
Фаршированный картофель в беконе / Фото Гурман

  1. Тщательно помойте картофель. Каждую картофелину заверните в слой фольги и выложите на противень. Запекайте картофель в духовке 40 минут при 190 градусах.


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  2. Головку чеснока также отправьте печься, но на 5 минут.
  3. Печеный картофель разрежьте пополам, серединку выньте чайной ложкой.


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  4. К мякоти картофеля добавьте печеный чеснок, помидоры, мелко нарезанный зеленый лук, натертый сыр, сливки и специи.


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  5. Перемешайте начинку.
  6. Начините половинки картофеля начинкой.


    Скриншот из видео
  7. Каждую половинку картофеля заверните в ломтик бекона.
  8. Сверху посыпьте пармезаном и снова отправьте в духовку выпекаться на 7 – 10 минут.


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  9. Подавайте блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!