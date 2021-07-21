Фаршированный картофель – одно из любимых блюд украинцев, ведь его можно начинить яйцами, сыром, грибами, рыбой или мясом.
Читайте также Кулинария в магазинах: распространенные мифы и действительные преимущества
Рецепт очень прост в приготовлении, а вкус фаршированного картофеля – безупречен. Вы с легкостью можете подать это блюдо к будничному и праздничному столу.
Рецепт фаршированного картофеля
- Время: 2 часа
- Порции: 4 – 5
Фаршированный картофель в беконе / Фото Гурман
- Тщательно помойте картофель. Каждую картофелину заверните в слой фольги и выложите на противень. Запекайте картофель в духовке 40 минут при 190 градусах.
Скриншот из видео
- Головку чеснока также отправьте печься, но на 5 минут.
- Печеный картофель разрежьте пополам, серединку выньте чайной ложкой.
Скриншот из видео
- К мякоти картофеля добавьте печеный чеснок, помидоры, мелко нарезанный зеленый лук, натертый сыр, сливки и специи.
Скриншот из видео
- Перемешайте начинку.
- Начините половинки картофеля начинкой.
Скриншот из видео
- Каждую половинку картофеля заверните в ломтик бекона.
- Сверху посыпьте пармезаном и снова отправьте в духовку выпекаться на 7 – 10 минут.
Скриншот из видео
- Подавайте блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!