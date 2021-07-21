Фаршированный картофель – одно из любимых блюд украинцев, ведь его можно начинить яйцами, сыром, грибами, рыбой или мясом.

Читайте также Кулинария в магазинах: распространенные мифы и действительные преимущества

Рецепт очень прост в приготовлении, а вкус фаршированного картофеля – безупречен. Вы с легкостью можете подать это блюдо к будничному и праздничному столу.

Рецепт фаршированного картофеля

Время: 2 часа

2 часа Порции: 4 – 5



Фаршированный картофель в беконе / Фото Гурман

Ингредиенты:

– 5 шт. картофеля одного размера;

– 60 г нарезанного кубиком помидора;

– 40 г зеленого лука;

– 10 г горчицы;

– 1 головка чеснока;

– 400 г бекона ломтями;

– 50 г сыра гауда или моцарелла;

– 50 мл жирных сливок;

– 20 г сыра пармезан.